Країни Європи влаштували демарш Макрону через його заяви про гарантії безпеки для Росії

Кремль вже показав, що прагне лише до розколу та послаблення європейської безпеки

Деякі країни Європейського союзу були обурені заявами президента Франції Емануеля Макрона про гарантії безпеки для Росії після завершення війни в Україні. Зокрема, країни Балтії та представники інших країн висловили офіційну незгоду з такою позицією Парижа.

Про це повідомляє Reuters.

Джерела видання повідомляють, що представники Чехії, а також Латвії, Литви, Польщі, Словаччини та Естонії направили в понеділок до директорату континентальної Європи французького МЗС відповідний письмовий демарш.

Відповідний документ був відправлений минулого тижня з Чехії до столиць інших країн ЄС.

У листі країни критикували позицію щодо переговорів з Москвою про питання європейської безпеки, оскільки Кремль вже показав, що прагне лише до розколу та послаблення європейської безпеки.

Нагадаємо, раніше колишній спецпредставник США з питань України посол Курт Волкер заявив, що виведення російських військ та вступ України в НАТО будуть найкращими гарантіями безпеки в Європі.

Крім того, ми раніше інформували, що у Держдепі відмовились уточнити, що вважатимуть повним виведенням російських військ з України.

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