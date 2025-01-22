Країни Заходу лякає можливий результат війни в Україні — очільник МЗС Естонії

Необхідно переконати союзників по НАТО не боятися поразки Путіна і продемонструвати єдність заради безпеки.

У країнах Заходу існує страх можливої поразки Путіна у його війні в Україні, який схожий із тим, який був понад 30 років тому - перед розпадом Радянського Союзу.

Про це заявив очільник МЗС Естонії Маргус Тсахкна в інтерв’ю “24 каналу”.

“Нам потрібно зосередитись на тому, як ми можемо виграти війну разом і як Путін може програти війну, та не боятися цього”, – наголосив він.

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Очільник естонського зовнішньополітичного відомства зауважив, що пам’ятає, який був страх щодо розпаду Радянського Союзу.

“Що станеться коли Радянський Союз розпадеться? Але сталося багато хорошого”, - додав він.

Маргус Тсахкна вважає, що зараз необхідно переконати союзників по НАТО не боятися поразки Путіна і продемонструвати єдність заради безпеки в майбутньому.

“Саме тому ми дуже чітко говоримо, що членство в НАТО є найефективнішою та найдієвішою гарантією безпеки для Європи разом з Україною”, - наголосив він.

При цьому естонський міністр зауважив, що перед повним членством у НАТО повинен бути перехідний період. Він також додав, що навіть така країна як Швеція не одразу отримала членство в Альянсі, для цього їй знадобилося понад рік.

“Щодо членства в НАТО потрібен консенсус між 32 країнами... Тож це політичне рішення”, - додав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський нещодавно заявив, що США, Німеччина, Угорщина та Словаччина виступали проти вступу України до НАТО.

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