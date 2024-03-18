Країни Заходу недооцінюють Путіна: у Фінляндія заявляють про небезпеку

Країни Заходу продовжують недооцінювати російського президента-диктатора Володимира Путіна. Після так званих "президентських виборів" в РФ диктатор ще більше зміцнився.

Про це заявила міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен, повідомляє Bayerischer Rundfunk.

"Я думаю, що ми всі разом продовжуємо недооцінювати Путіна і його владу. Ми повинні розуміти, що все може стати набагато гірше", - наголосила дипломатка.

Валтонен також розкритикувала слова лідера німецької парламентської фракції СДПН Рольфа Мютценича про можливе заморожування війни в Україні.

"Якщо ми на Заході намагаємося заморозити війну або стримуватися і сподіватися, що це покладе край війні, то ми просто помиляємося. Ви просто повинні встановити межі для таких лідерів, як Путін. Ви повинні зупинити їх, тому що інакше вони не зупиняться", - заявила міністерка закордонних справ Фінляндії.

Разом з тим, наголосила очільниця МЗС Фінляндії, Берлін надає велику підтримку Україні. Валтонен також висловила сподівання, що Німеччина й надалі відіграватиме важливу роль "не тільки в плані підтримки України, а й з метою подальшого розширення загальних сил стримування, спільної оборони".

Нагадаємо, Володимир Путін переобраний на новий президентський термін. Екзит-пол Всеросійського центру вивчення громадської думки заявив, що диктатор набрав 87,29% голосів.

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