Чи дійсно країни Балтії надали Україні повітряний простір для удару по РФ: спільна заява

Український безпілотник / © скриншот з відео

Реклама

Країни Балтії відкинули звинувачення Росії щодо надання Україні повітряного простору для ударів безпілотниками по російських об’єктах.

Про це йдеться в оприлюдненій спільній заяві міністрів закордонних справ Естонії, Латвії та Литви.

Дипломати наголосили, що російська дезінформаційна кампанія є абсолютно безпідставною. За словами міністрів, їхні країни ніколи не дозволяли використовувати власні території чи небо для проведення будь-яких атак на цілі всередині Росії.

Реклама

«Ми, міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви, категорично відкидаємо триваючу російську дезінформаційну кампанію проти наших країн як абсолютно безпідставну. Країни Балтії ніколи не дозволяли використовувати свої території та повітряний простір для атак безпілотників на цілі в Росії», — йдеться у заяві.

Попри те, що офіційні спростування були передані російським дипломатам у Таллінні, Ризі та Вільнюсі ще наприкінці березня.

«Незважаючи на офіційну реакцію, Росія продовжує брехати», — йдеться у документі.

У заяві також наголошується, що Україна веде оборонну війну згідно зі статтею 51 Статуту ООН, захищаючись від повномасштабної агресії.

Реклама

«Замість того, щоб продовжувати свою зловмисну ​​інформаційну операцію, Росія повинна припинити агресивну війну проти України та повністю вивести свої збройні сили з усієї міжнародно визнаної території України. Країни Балтії залишаються повністю солідарними з Україною», — підкреслили дипломати.

Нагадаємо, раніше у Кремлі пригрозили Євросоюзу «заходами у відповідь», якщо країни ЄС дозволять Україні запускати дрони через своє небо для ударів по Росії. Своєю чергою, у ЄС дали жорстке попередження Москві. Речник Єврокомісії Тома Реньє наголосив, що напад на будь-яку державу-члена Європейського Союзу, це означатиме напад на весь Євросоюз.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.