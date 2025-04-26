Країни «коаліції охочих» підтримали припинення вогню до початку мирних переговорів з РФ

Володимир Зеленський, Кір Стармер та Еммануель Макрон / © Associated Press

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Представники країн, які входять до «коаліції охочих» підтвердили необхідність припинення вогню до початку переговорів про мирне врегулювання війни в Україні.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ Чехії.

У МЗС заявили, що країни «коаліції охочих» на зустрічі в Чехії 25 квітня погодились, що «для початку серйозних переговорів щодо мирного врегулювання в Україні необхідне повне припинення вогню».

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«Ми маємо чинити тиск на Росію, щоб вона беззастережно погодилася на таке припинення вогню», — повідомили у відомстві.

Крім того, представники «коаліції охочих» заявили про необхідність у подальшій участі США у мирних зусиллях та відзначили нинішню роль Великої Британії, Франції та Німеччини.

«Ми залишаємося відданими підтримці України відповідно до принципів європейської безпеки», — зазначили в МЗС Чехії

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп допустив можливість зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським під час похорону Папи Римського Франциска.

Ми раніше інформували, що прессекретар МЗС Георгій Тихий заявив, що Україна не оголошує конкретних термінів чи дат припинення вогню.