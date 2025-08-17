Володимир Зеленський / © ТСН

Реклама

Лідери Північнобалтійської вісімки заявили, що досягнення миру можливе лише за участю України. Вони підкреслили, що жодних рішень про майбутнє Києва не може ухвалюватися без нього, а Росія повинна припинити агресію та повернути викрадених дітей і полонених.

Відповідний лист опублікував президент України Володимир Зеленський.

«Жодних рішень про Україну без України та жодних рішень про Європу без Європи», — йдеться у заяві.

Реклама

У документі наголошується, що мирна угода має передбачати припинення вогню та надання Україні надійних гарантій безпеки від трансатлантичних партнерів. Лідери також вітали готовність президента США Дональда Трампа долучитися до системи гарантій і наголосили, що Росія не має права вето на євроінтеграційний та євроатлантичний шлях України.

Крім того, країни заявили про готовність продовжувати озброювати Київ, посилювати оборону Європи та тиснути на Москву санкціями.

У відповідь президент Володимир Зеленський подякував за підтримку і назвав умову, без якої мир неможливий.

«Дякую за підтримку! Всі вказані пункти важливі, щоб можна було досягти дійсно сталого та надійного миру. Бачимо, що Росія відкидає вимоги щодо припинення вогню і досі не визначила, коли припинить вбивства. Це ускладнює ситуацію», — заявив він.

Реклама

Глава держави наголосив, що припинення вбивств є ключовим елементом завершення війни.

«Якщо в них немає волі реалізувати простий наказ на припинення ударів, то може бути потрібно дуже багато зусиль, щоб у Росії зʼявилась воля реалізувати значно більше — мирне життя із сусідами протягом десятиліть», — зазначив президент.

Зеленський також повідомив, що Україна координує кроки з партнерами та готується до майбутніх переговорів.

«Сьогодні триває координація з партнерами. Завтра теж у графіку вже є розмови. Готуємось до зустрічі в понеділок із Президентом Трампом. Вдячний за запрошення», — підкреслив президент.

Реклама

Він окремо відзначив значення заяви Північнобалтійської вісімки.

«Важливо, що всі погоджуються — потрібна розмова саме на рівні лідерів, щоб визначити кроки, які спрацюють. Ми в Україні вітаємо принципову заяву партнерів з Північної Європи та Балтійських держав. Єдність усіх зміцнює кожного!»

Раніше повідомлялося, що Європейські лідери опублікували спільну заяву після переговорів президента США Дональда Трампа з диктатором Путіним на Алясці.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп передав вимоги російського диктатора Путіна, які він озвучив на саміті на Алясці 15 серпня, щодо українських територій.