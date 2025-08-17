- Дата публікації
Країни Північної Європи та Балтії зробили заяву щодо України — Зеленський відповів
Лідери Північнобалтійської вісімки виступили зі спільною заявою щодо України, підтримавши гарантії безпеки та санкції проти Росії.
Лідери Північнобалтійської вісімки заявили, що досягнення миру можливе лише за участю України. Вони підкреслили, що жодних рішень про майбутнє Києва не може ухвалюватися без нього, а Росія повинна припинити агресію та повернути викрадених дітей і полонених.
Відповідний лист опублікував президент України Володимир Зеленський.
«Жодних рішень про Україну без України та жодних рішень про Європу без Європи», — йдеться у заяві.
У документі наголошується, що мирна угода має передбачати припинення вогню та надання Україні надійних гарантій безпеки від трансатлантичних партнерів. Лідери також вітали готовність президента США Дональда Трампа долучитися до системи гарантій і наголосили, що Росія не має права вето на євроінтеграційний та євроатлантичний шлях України.
Крім того, країни заявили про готовність продовжувати озброювати Київ, посилювати оборону Європи та тиснути на Москву санкціями.
У відповідь президент Володимир Зеленський подякував за підтримку і назвав умову, без якої мир неможливий.
«Дякую за підтримку! Всі вказані пункти важливі, щоб можна було досягти дійсно сталого та надійного миру. Бачимо, що Росія відкидає вимоги щодо припинення вогню і досі не визначила, коли припинить вбивства. Це ускладнює ситуацію», — заявив він.
Глава держави наголосив, що припинення вбивств є ключовим елементом завершення війни.
«Якщо в них немає волі реалізувати простий наказ на припинення ударів, то може бути потрібно дуже багато зусиль, щоб у Росії зʼявилась воля реалізувати значно більше — мирне життя із сусідами протягом десятиліть», — зазначив президент.
Зеленський також повідомив, що Україна координує кроки з партнерами та готується до майбутніх переговорів.
«Сьогодні триває координація з партнерами. Завтра теж у графіку вже є розмови. Готуємось до зустрічі в понеділок із Президентом Трампом. Вдячний за запрошення», — підкреслив президент.
Він окремо відзначив значення заяви Північнобалтійської вісімки.
«Важливо, що всі погоджуються — потрібна розмова саме на рівні лідерів, щоб визначити кроки, які спрацюють. Ми в Україні вітаємо принципову заяву партнерів з Північної Європи та Балтійських держав. Єдність усіх зміцнює кожного!»
Раніше повідомлялося, що Європейські лідери опублікували спільну заяву після переговорів президента США Дональда Трампа з диктатором Путіним на Алясці.
Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп передав вимоги російського диктатора Путіна, які він озвучив на саміті на Алясці 15 серпня, щодо українських територій.