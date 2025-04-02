Країни ЄС запустили нову програму для підготовки України до членства в ЄС: що вона передбачає

ЄС та партнери запустили програму Ukraine2EU / © ТСН.ua

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Європейський Союз, а також Данія, Литва та Швеція розпочали три-річну програму Ukraine2EU для підтримки європейської інтеграції України. Її бюджет становить 16,7 млн євро.

Про це стало відомо з повідомлення Представництва Євросоюзу в Україні.

Ukraine2EU – це флагманська ініціатива для допомоги Україні у впровадженні ключових реформ, необхідних для вступу в ЄС. Програма надаватиме стратегічну та експертну підтримку українським органам влади, які відповідають за цей процес.

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Єврокомісарка з питань розширення Марта Кось наголосила, що, незважаючи на повномасштабну війну, Україна продовжує впроваджувати реформи та наближатися до членства в ЄС.

Програма Ukraine2EU спрямована на ключові українські інституції, серед яких:

Офіс віцепрем’єр-міністра – міністра юстиції України.

Урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Верховна Рада України.

Громадські організації, що сприяють європейському курсу України.

Віцепрем’єрка Ольга Стефанішина висловила впевненість, що ця програма дозволить Україні якнайшвидше стати членом ЄС.

Посол ЄС в Україні Катерина Матернова підкреслила, що це рішення спрямоване на зміцнення інституційної спроможності України та забезпечення стабільного прогресу на шляху євроінтеграції.

А міністерка у європейських справах Данії Марі Б’єрре зазначила, що чим швидше Україна стане членом ЄС, тим стабільнішою буде Європа.

Нагадаємо, за словами очільника МЗС Литви Кястутіса Будріса, Україна може приєднатися до Європейського Союзу раніше, ніж 2030-го. Натомість 2030 року – "це крайній термін".