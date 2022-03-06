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Кредитний рейтинг Росії знизився до переддефолтного

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Кредитний рейтинг Росії знизився до переддефолтного

Associated Press

Інвестори можуть зазнати більших втрат, ніж середні історичні, вважають аналітики.

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service знизило рейтинг Росії з B3 до Ca. Наступний рівень – D і це означатиме дефолт.

Про це йдеться в повідомленні агентства Moody's.

Такий висновок агентство зробило через очікування того, що контроль за рухом капіталу з боку Центрального банку Росії обмежить транскордонні платежі, зокрема й для обслуговування боргу за державними облігаціями.

"Зниження рейтингу до Ca зумовлено серйозними побоюваннями щодо готовності і здатності Росії погасити свої боргові зобов'язання", ­– йдеться в повідомленні Moody's.

Негативний прогноз щодо рейтингу РФ відображає значні ризики для макроекономічної стабільності, пов'язані з запровадженням жорстких і скоординованих санкцій після вторгнення Росії до України.

"Стурбованість щодо готовності уряду (РФ – ред.) платити і непередбачуваності дій уряду можуть привести до більших, ніж середні історичні, втрат для інвесторів", ­– вважають аналітики агентства.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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