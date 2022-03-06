Кредитний рейтинг Росії знизився до переддефолтного

Інвестори можуть зазнати більших втрат, ніж середні історичні, вважають аналітики.

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service знизило рейтинг Росії з B3 до Ca. Наступний рівень – D і це означатиме дефолт.

Про це йдеться в повідомленні агентства Moody's.

Такий висновок агентство зробило через очікування того, що контроль за рухом капіталу з боку Центрального банку Росії обмежить транскордонні платежі, зокрема й для обслуговування боргу за державними облігаціями.

"Зниження рейтингу до Ca зумовлено серйозними побоюваннями щодо готовності і здатності Росії погасити свої боргові зобов'язання", ­– йдеться в повідомленні Moody's.

Негативний прогноз щодо рейтингу РФ відображає значні ризики для макроекономічної стабільності, пов'язані з запровадженням жорстких і скоординованих санкцій після вторгнення Росії до України.

"Стурбованість щодо готовності уряду (РФ – ред.) платити і непередбачуваності дій уряду можуть привести до більших, ніж середні історичні, втрат для інвесторів", ­– вважають аналітики агентства.