Кредит для України від ЄС: противник рішення Орбан зробив заяву

Віктор Орбан. / © Associated Press

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не є прихильником узгодженого рішення щодо позики 90 млрд євро для України і не хоче, щоб Будапешт мав до нього щось спільне.

Про це він висловився під час перебування на саміті, пише The Guardian.

«Угорщина повністю відсторонена від цього», — наголосив прем’єр.

Орбан назвав кредит ЄС для України «надзвичайно поганим рішенням» та «втраченими грошима», бо це кредит, який «українці ніколи не його повернути». З його слів, країни Європи «нестимуть фінансові наслідки» за це.

«Усі інші, крім чехів та словаків, вважають, що це було гарне рішення. Я вважаю, що це було надзвичайно погане рішення, яке наближає Європу до війни.Три країни вирішили не брати в цьому участі, це є відмова для Чеської Республіки, Словаччини та Угорщини. Тож ми невинні», — вкотре висловився він.

Як повідомлялося, Віктор Орбан виступав проти ідеї використання заморожених російських активів для фінансування. Він називав її «дурною» і рівносильною «вступу у війну».

Перед початком саміту він погрожував, що привезе на саміт ЄС 1,6 млн «папірців» щодо України. З його слів, це анкети з антиукраїнського «референдуму», у яких угорці нібито відкинули підтримку сусідньої країни.

