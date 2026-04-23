Кредит на €90 млрд для України: Зеленський назвав терміни першого траншу

Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна розраховує отримати перші кошти з пакета допомоги від Євросоюзу загальним обсягом у 90 млрд євро вже наприкінці весни. Гроші спрямують на посилення армії, соціальні потреби та розвиток оборонного виробництва.

Про це глава держави сказав журналістам під час спілкування у соцмережі.

Зеленський наголосив, що розблокування фінансової допомоги від ЄС залишається одним із ключових пріоритетів для України.

«Ми розраховуємо і працювали для позитивного результату, щоб ми були розблоковані. І 90 мільярдів євро для нас — це пріоритет. І, безумовно, дуже важливо, щоб 20-й санкційний пакет був розблокований, щоб ми працювали над наступними санкціями. Тиснули по російській енергетичній, тиснули по Shadow Fleet, по тіньовому флоту Росії, тощо. Багато різних питань, над цим ми працюємо постійно», — розповів президент.

Перший транш кредиту у 90 млрд євро від ЄС

Також він підкреслив важливість якнайшвидшого отримання першого траншу фінансування.

«Що стосується 90 мільярдів. Пріоритет. Чому? Перший транш, на який ми розраховуємо, ми будемо наближати як ми зможемо, як можна швидше, щоб ми до кінця травня, початку червня отримали гроші», — повідомив глава держави.

На що підуть гроші від ЄС?

За його словами, ці кошти планують спрямувати передусім на підтримку обороноздатності, соціальні потреби та розвиток вітчизняного військового виробництва — зокрема безпілотників і систем радіоелектронної боротьби.

«Це посилення нашої армії. І, безумовно, внутрішнє виробництво вітчизняно-українського зброї, ну і від партнерів дефіцитного зброї ми будемо готові також розглядати такі можливості. Але передусім це соціальна підтримка наших людей, це підтримка нашої армії і виробництво дронів, систем радіоелектронної боротьби», — розповів Зеленський.

Він додав, що Україна продовжує працювати над новими санкціями проти Росії та розраховує на розблокування необхідних рішень. Українська сторона, за його словами, виконала всі взяті на себе зобов’язання у визначені терміни.

Нагадаємо, 22 квітня посли ЄС погодили кредит Україні на 90 млрд євро та 20-й пакет санкцій проти РФ. Було запущено письмову процедуру ухвалення, яка завершиться 23 квітня, якщо країни не висловлять заперечень. Цей крок є тестом для Угорщини: Будапешт раніше блокував допомогу, вимагаючи відновлення постачання нафти через «Дружбу». У Брюсселі сподіваються на швидке виділення коштів, якщо компроміс щодо енергоносіїв буде знайдено.

Ввечері 22 квітня Зеленський підтвердив виконання угоди з ЄС щодо розблокування 90 млрд євро підтримки на два роки та підготовку нових санкцій проти РФ. Україна відновила роботу нафтопроводу «Дружба», виконавши свою частину зобов’язань, і тепер очікує на оперативне виділення коштів та подальшу інтеграцію.