Кредит поверне Путін: Зеленський розкрив деталі отримання 90 млрд євро від ЄС

Європейський Союз ухвалив рішення про надання Україні масштабної фінансової допомоги, яка буде забезпечена замороженими активами країни-агресорки. Навколо питання використання заморожених російських активів точилося чимало дискусій. Дехто називав фінальне рішення компромісним, проте президент України Володимир Зеленський переконаний у його ефективності та силі.

Про це він заявив у відповідь на запитання журналістів у чаті Офісу Президента.

«Рішення дуже сильне»

Президент відреагував на сумніви частини медіаспільноти щодо того, чи є цей крок альтернативою повноцінному репараційному механізму.

«Я відповім. Деякі журналісти вважають, що це альтернатива репараційному кредиту і виглядає не так сильно… Я вважаю, що рішення дуже сильне. Для нас було дуже важливо забезпечити фінансами нашу державу, людей, армію, цивільних, дітей, всіх», — наголосив Зеленський.

За його словами, домовленість з лідерами Європи гарантує Україні 90 мільярдів євро (із загального пулу у 210 млрд) терміном на два роки — по 45 мільярдів на рік.

Головна умова: платить агресор

Ключовий момент цієї угоди — пряма прив’язка до російських репарацій. Зеленський підкреслив, що це не просто кредит, який ляже тягарем на український бюджет.

«Ми отримали безвідсотковий кредит 90 мільярдів, і Україна буде повертати ці гроші в Європейський Союз тільки тоді, коли Росія буде виплачувати в такому ж розмірі репарації українські», — пояснив механізм президент.

Він додав, що такий підхід не дозволить світу «забути» про необхідність покарання агресора фінансово.

«Росія зробить все, щоб світ про це забув. Тут є чітка прив’язка… Я вітаю всіх партнерів. Це історичне рішення», — резюмував глава держави.

