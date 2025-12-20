- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 196
- Час на прочитання
- 2 хв
Кредит поверне Путін: Зеленський розкрив деталі отримання 90 млрд євро від ЄС
Україна забезпечила собі фінансову подушку на найближчі два роки у розмірі 90 мільярдів євро від ЄС, які Київ повертатиме лише за умови виплати репарацій Росією.
Європейський Союз ухвалив рішення про надання Україні масштабної фінансової допомоги, яка буде забезпечена замороженими активами країни-агресорки. Навколо питання використання заморожених російських активів точилося чимало дискусій. Дехто називав фінальне рішення компромісним, проте президент України Володимир Зеленський переконаний у його ефективності та силі.
Про це він заявив у відповідь на запитання журналістів у чаті Офісу Президента.
«Рішення дуже сильне»
Президент відреагував на сумніви частини медіаспільноти щодо того, чи є цей крок альтернативою повноцінному репараційному механізму.
«Я відповім. Деякі журналісти вважають, що це альтернатива репараційному кредиту і виглядає не так сильно… Я вважаю, що рішення дуже сильне. Для нас було дуже важливо забезпечити фінансами нашу державу, людей, армію, цивільних, дітей, всіх», — наголосив Зеленський.
За його словами, домовленість з лідерами Європи гарантує Україні 90 мільярдів євро (із загального пулу у 210 млрд) терміном на два роки — по 45 мільярдів на рік.
Головна умова: платить агресор
Ключовий момент цієї угоди — пряма прив’язка до російських репарацій. Зеленський підкреслив, що це не просто кредит, який ляже тягарем на український бюджет.
«Ми отримали безвідсотковий кредит 90 мільярдів, і Україна буде повертати ці гроші в Європейський Союз тільки тоді, коли Росія буде виплачувати в такому ж розмірі репарації українські», — пояснив механізм президент.
Він додав, що такий підхід не дозволить світу «забути» про необхідність покарання агресора фінансово.
«Росія зробить все, щоб світ про це забув. Тут є чітка прив’язка… Я вітаю всіх партнерів. Це історичне рішення», — резюмував глава держави.
Нагадаємо, США пропонують нову тристоронню зустріч з Україною та Росією. На думку Зеленського, зустрічі, які відбувалися останнім часом у Женеві, Маямі та Берліні демонструють інтенсивність прагнень до завершення війни.