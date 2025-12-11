Кредит ЄС для України: Бельгія висунула нову вимогу, аби захиститись від Росії

Бельгія / © pexels.com

Бельгія висунула Євросоюзу нову вимогу — створити додатковий грошовий буфер для захисту від погроз Росії щодо кредиту Україні на 210 млрд євро, забезпеченого російськими активами.

Про це повідомляє Politico із посиланням на отримані документи.

Цей резерв є одним із елементів пакету змін, який Бельгія пропонує внести до ініціативи Єврокомісії. Передбачається, що фінансування здійснюватиметься за рахунок використання 185 млрд євро заморожених російських державних активів у брюссельському депозитарії Euroclear як застави. Ще 25 млрд євро планують залучити з інших заблокованих російських коштів, що зберігаються на приватних банківських рахунках у країнах ЄС, переважно у Франції.

Головна мета нової вимоги Бельгії — надати Euroclear додатковий фінансовий захист на випадок можливих дій Кремля у відповідь.

Запропонований буфер має доповнити фінансові гарантії держав-членів ЄС, щоб убезпечити Бельгію від ризику самостійно погашати весь кредит у разі, якщо Росії вдасться повернути активи.

У переліку поправок до пропозиції Комісії Бельгія також виступила за розширення гарантій для покриття можливих судових процесів і врегулювань — однак багато столиць виступають проти такого підходу.

Брюссель висунув ці вимоги напередодні саміту ЄС 18 грудня, де лідери мають домовитися про подальше фінансування української оборони. За прогнозами, резерви Києва можуть вичерпатися вже у квітні. Якщо заморожені російські активи не залучать до нової кредитної схеми, країнам ЄС доведеться фінансувати Україну власним коштом, чого уникають держави, які виступають проти підвищення податкового тиску на громадян.

Бельгія є ключовим опонентом нинішнього механізму, оскільки вважає, що у разі юридичної перемоги Москви саме вона може залишитися винною за весь кредит.

У своїх зауваженнях Бельгія закликала ЄС створити окремий фінансовий резерв для захисту Euroclear від потенційних російських кроків у відповідь. У документі зазначено, що страховий механізм має покривати «зростання витрат, яких Euroclear може зазнати (наприклад, юридичні витрати на захист від реталіації)» та компенсувати недоотримані доходи.

Відповідно до документа, новий буфер пропонують фінансувати за рахунок надприбутків, які Euroclear отримує у вигляді відсотків із депозитного рахунку в Європейському центральному банку, де нині зберігаються заморожені російські активи. Торік ці доходи становили 4 млрд євро.

Зараз більша частина цих коштів спрямовується Україні для обслуговування кредиту G7 у 45 млрд євро, а Euroclear залишає 10% як страховий резерв на юридичні ризики. Бельгія хоче поступово підвищити цей відсоток, щоб посилити захист депозитарію в майбутньому.

Нагадаємо, напередодні прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що рішення про надання Україні фінансування, забезпеченого активами РФ, може бути узгоджене найближчими днями. Незважаючи на опір Бельгії, яка побоюється юридичних ризиків, високопосадовці висловлюють оптимізм. Очікується, що угоду про фінансування буде оголошено приблизно наступного тижня.