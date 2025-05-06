Парад на 9 Травня в Москві

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Попри серію атак дронів по Москві напередодні Дня Перемоги, українські посадовці заперечують наявність планів атакувати військовий парад 9 травня на Красній площі.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на джерела в українських силових структурах.

За словами високопоставленого представника Сил оборони України, подібна операція «малоймовірна через низькі шанси на успіх», адже «Росія перекинула більшість систем ППО до столиці».

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Він підкреслив, що навіть якщо атака відбудеться, вона навряд чи буде результативною. Натомість, додав співрозмовник, можливі удари по інших регіонах РФ.

Інший представник оборонного відомства зазначив, що удар по Красній площі в день параду, на якому очікується присутність делегацій з Китаю, Індії та ЄС, може спровокувати «жорстку відповідь» Росії та викликати незадоволення США. Він охарактеризував такі чутки як «гайп».

Водночас у Міністерстві закордонних справ України закликали іноземні держави утриматися від участі їхніх військових у параді в Москві.

Нагадаємо, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та ексзаступник начальника Генштабу (2006–2010 рр.) Ігор Романенко вважає, що 9 травня Україна може запустити по Москві безпілотники, щоб паралізувати роботу аеропортів.