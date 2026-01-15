Кремль демонстративно зриває мирні ініціативи Трампа: ISW про погрози і ультиматуми РФ

Кремль / © Associated Press

Реклама

Кремль продовжує наполягати на тому, щоб США, Україна та Європа прийняли вимоги Росії. Москва відкидає нещодавні мирні зусилля під керівництвом Білого дому щодо пошуку компромісів для припинення війни.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Американські аналітики згадують заяву очільника МЗС Росії Сергія Лаврова про те, що, мовляв, країна-агресорка готова до переговорів з Європою, але відкинув обговорення постійного або 60-денного припинення вогню.

Реклама

Зауважимо, що президент України Володимир Зеленський закликав до тимчасового припинення вогню, щоб дозволити Києву провести вибори. Адже саме кремлівські чиновники неодноразово закликали до голосування. Однак, наголошують в ISW, заява Лаврова є відмовою від саме тих заходів, які необхідні Україні для виконання цих вимог.

Окрім того, Лавров також стверджував, мовляв, припинення вогню дасть Заходу більше часу для підтримки України, приховуючи той факт, що Кремль відкладає мирний процес задля затягування війни і досягнення початкових воєнних цілей РФ військовими засобами.

Депутати російської Держдуми відхилили мирні пропозиції, які зараз обговорюють в межах мирного процесу під керівництвом США. Зокрема, Андрій Колесник цинічно заявив, що нібито Росія відкрита до переговорів з Європою лише про «щось відчутне», «а не про безглузді, формальні документи». Мовляв, Європа повинна представити підходи, які Росія може «принаймні обговорити».

Депутат Держдуми від анексованого Криму Михайло Шеремет повторив заяви Кремля про те, що іноземні війська, направлені до України, будуть «законними» цілями для військових РФ.

Реклама

“Заяви Кремля демонструють, що РФ дедалі більше байдуже ставиться до обговорення угод, які виникли в результаті мирного процесу, очолюваного президентом США Дональдом Трампом, від моменту представлення 28-пунктового мирного плану в листопаді 2025-го”, - підсумовують американські аналітики.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни наголошують, що в Росії відкрито назвали нові цілі війни. Зокрема, свідчать про це заяви очільника МЗС РФ Сергія Лаврова про те, що майбутнє мирне врегулювання має вирішити «питання долі людей, які проживають у Криму, Новоросії та на Донбасі».

Новоросія, наголошують в ISWS, включає не лише Крим та чотири області, які агресорка Росія незаконно анексувала, але й Харківську, Дніпропетровську, Миколаївську та Одеську.