Кремль демонструє силу перед розмовою Путіна і Трампа: ISW викрив маніпуляцію

Дональд Трамп і Володимир Путін

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Російська влада намагання демонструвати військову міць країни напередодні запланованої телефонної розмови президента США Дональда Трампа з президентом РФ Володимиром Путіним 19 травня. Путін намагається відволікти увагу від військових та економічних труднощів країни-агресорки.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Кремлівський пропагандист Павло Зарубін 18 травня опублікував уривки з нібито «нового» інтерв’ю з Путіним. У розмові російський диктатор стверджує, що його країна має достатньо людських і матеріальних ресурсів, щоб довести війну проти України до її «логічного» завершення з «необхідним» результатом для Москви.

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Путін повторив усталені кремлівські наративи про те, що мирні переговори мають розглядати «корінні причини» війни та «захищати» російськомовне населення України, яке, за словами очільника Кремля, вважає Росію своєю «батьківщиною».

Як повідомили українське видання The Kyiv Independent та російські державні засоби масової пропаганди, опубліковані Зарубіним уривки — це насправді невикористані кадри з документального фільму «Росія.Кремль.Путін.25 років», який Кремль випустив 4 травня. У цьому фільмі Путін неодноразово просуває ідею, що Росія здатна довести війну до «логічного завершення».

Аналітики вважають, що рішення російської влади відкласти публікацію цих кадрів до 18 травня свідчить про спробу створити образ сильної РФ із військовою перевагою для Заходу та для внутрішньої аудиторії напередодні телефонної розмови Путіна з Трампом.

Нещодавно помічник кремлівського диктатора Володимир Мединський заявив, що Росія готова воювати «стільки, скільки буде потрібно». Своєю чергою секретар Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв нещодавно висловив завуальовані ядерні погрози, коментуючи так звані «ультиматуми під час переговорів».

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Військові та економічні труднощі РФ

В ISW пояснили, що за допомогою подібної риторики Путін намагається відволікти увагу від військових та економічних труднощів Росії.

Аналітики також звернули увагу на нещодавню заяву президента Фінляндії Александра Стубба про те, що російська влада хибно зображає свою економіку та армію сильними. Політик зазначив, що Москва вже вичерпала свої фінансові резерви, а ключова процентна ставка в країні перевищує 20%.

«Інститут вивчення війни (ISW) продовжує оцінювати, що російські війська зазнають значних втрат на полі бою — на рівні, який, ймовірно, буде неприйнятним у середньо- та довгостроковій перспективі. Путін також неправильно керує економікою Росії, яка страждає від непропорційних витрат на війну, інфляції, що зростає, значного дефіциту робочої сили та скорочення фонду національного добробуту», — йдеться у повідомленні аналітиків.

Вони акцентували, що подальше виснаження матеріальних, людських та економічних ресурсів Росії у такому темпі може поставити Путіна перед складними рішеннями 2026 або 2027 року.

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Нагадаємо, напередодні Трамп анонсував, що 19 травня зателефонує Путіну та президентові України Володимиру Зеленському, аби досягнути припинення вогню у війні Росії проти України.

Своєю чергою держсекретар США Марко Рубіо заявив, що потенційна зустріч Трампа з Путіним може стати переломним моментом у міжнародній політичній напрузі.

А спецпредставник президента США Стів Віткофф прогнозує успішний результат розмови Трампа з Путіним. Він також стверджує, що Вашингтону вдалося скоротити розрив у позиціях між Росією та Україною.