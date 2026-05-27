Кремль догрався: розлючена Польща викликала на килим посла Росії, і все через Україну

МЗС Польщі викликало посла Росії Георгія Міхно через заяви Кремля про намір систематично атакувати Київ. Варшава висунула рішучу вимогу припинити незаконну агресію.

Про це заявив речник МЗС Польщі Мацей Вевюр, повідомляє polsatnews.pl.

Варшава передала російському послу офіційну позицію щодо заяв Москви про можливі удари по Києву.

«На це не може бути нашої згоди. Так само, як і інші країни, ми викликали — у нашому випадку посла Росії в Польщі — і передали йому нашу позицію щодо цих погроз або попереджень, як їх називає Російська Федерація», — сказав Вевюр.

За його словами, польська сторона наголосила, що заяви Росії про ведення так званої «спеціальної військової операції» суперечать ударам по невійськових об’єктах.

«Посол почув від нас дуже рішучий заклик до негайного припинення необґрунтованої та незаконної агресії, а також до дотримання міжнародних зобов’язань і договорів», — додав речник польського МЗС.

Він повідомив, що російський посол ознайомився з позицією польської сторони. Вевюр також зазначив, що дії Варшави були узгоджені з партнерами з Європи.

«Ми діємо разом із нашими партнерами, які також викликали відповідних представників або послів Росії на своїх територіях», — сказав речник МЗС.

Раніше аналогічні рішення щодо виклику російських дипломатів ухвалили уряди Франції та Німеччини, а також інституції Євросоюзу.

Погрози Росії атакувати Київ та реакція світу

Нагадаємо, 25 травня МЗС РФ фактично анонсувало нову хвилю атак по Києву, закликавши іноземців якнайшвидше залишити українську столицю, а місцевих жителів — не наближатися до військових та адміністративних об’єктів. У російському відомстві заявили, що армія РФ тепер переходить до послідовних ударів по об’єктах військово-промислового комплексу, командних пунктах та «центрах ухвалення рішень» у Києві.

Попри погрози РФ атакувати Київ, посольства Франції, Польщі та представництво ЄС залишаються в українській столиці й продовжують роботу у звичному режимі. Іноземні дипломати засудили ультиматуми Кремля, назвавши їх неприйнятними, безвідповідальними та такими, що суперечать міжнародним зобов’язанням. У посольствах наголосили, що погрози Москви на адресу дипломатичних представництв і «центрів ухвалення рішень» є ознакою слабкості, відчаю та безвиході, у якій опинився путінський режим.

