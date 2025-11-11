ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
331
Час на прочитання
2 хв

Кремль досі сподівається на зустріч Путіна з Трампом: що заявив Лавров

Сергій Лавров заперечує причини скасування саміту Путіна і Трампа, згадуючи Орбана.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Сергій Лавров

Сергій Лавров / © Associated Press

У Кремлі не припиняють публічно висловлювати надії на проведення зустрічі між російським диктатором Володимиром Путіним та президентом США Дональдом Трампом. У контексті цих сподівань також згадується ім’я прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Про це міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив 11 листопада, передають російські пропагадистські ЗМІ, а також агентство «ТАСС».

«Не можна ув’язувати тему саміту Росія-США в Будапешті й дискусію про ядерні випробування, що розпочалася», — заявив Лавров.

Очільник російського МЗС також прокоментував публікацію в західних медіа щодо причин зриву попередніх переговорів. Сергій Лавров назвав інформацію, опубліковану у виданні Financial Times про причини скасування саміту Путіна і Трампа, такою, що містить «багато брехні», зокрема у питанні послідовності подій.

Також Сергій Лавров анонсував, що наступним кроком після розмови з сенатором Марко Рубіо (США) мала стати зустріч представників міністерств закордонних справ, військових відомств і спецслужб Росії та Сполучених Штатів.

«Наступним кроком після розмови з Рубіо мала бути зустріч представників МЗС, військових, спецслужб Росії та США», — зазначив Лавров.

Крім того, міністр висловився про вплив Європи на американську позицію щодо України:

«Європа не без успішна у спробах схилити США до своєї позиції щодо України», — повідомив Лавров.

Нагадаємо, Москва може відновити ядерні випробування, якщо це зробить хоча б одна з інших ядерних держав.

За словами Лаврова, Росія пропонує продовжити на рік дію обмежень договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО), наголошуючи на «відповідальності великих держав за недопущення ядерної війни».

Дата публікації
Кількість переглядів
331
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie