Сергій Лавров / © Associated Press

У Кремлі не припиняють публічно висловлювати надії на проведення зустрічі між російським диктатором Володимиром Путіним та президентом США Дональдом Трампом. У контексті цих сподівань також згадується ім’я прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Про це міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив 11 листопада, передають російські пропагадистські ЗМІ, а також агентство «ТАСС».

«Не можна ув’язувати тему саміту Росія-США в Будапешті й дискусію про ядерні випробування, що розпочалася», — заявив Лавров.

Очільник російського МЗС також прокоментував публікацію в західних медіа щодо причин зриву попередніх переговорів. Сергій Лавров назвав інформацію, опубліковану у виданні Financial Times про причини скасування саміту Путіна і Трампа, такою, що містить «багато брехні», зокрема у питанні послідовності подій.

Також Сергій Лавров анонсував, що наступним кроком після розмови з сенатором Марко Рубіо (США) мала стати зустріч представників міністерств закордонних справ, військових відомств і спецслужб Росії та Сполучених Штатів.

«Наступним кроком після розмови з Рубіо мала бути зустріч представників МЗС, військових, спецслужб Росії та США», — зазначив Лавров.

Крім того, міністр висловився про вплив Європи на американську позицію щодо України:

«Європа не без успішна у спробах схилити США до своєї позиції щодо України», — повідомив Лавров.

Нагадаємо, Москва може відновити ядерні випробування, якщо це зробить хоча б одна з інших ядерних держав.

За словами Лаврова, Росія пропонує продовжити на рік дію обмежень договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО), наголошуючи на «відповідальності великих держав за недопущення ядерної війни».