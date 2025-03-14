Кремль готує новий "Мінськ": Зеленський попередив про пастку Путіна

Росія не прагне миру, а лише хоче затягнути бойові дії та саботувати дипломатію.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Володимир Путін висуває неприйнятні умови, які унеможливлюють будь-які переговори про припинення війни.

Про це він написав в Telegram.

“Путін бреше про реальну ситуацію на полі бою, він бреше про втрати, він бреше про справжній стан своєї економіки, яка постраждала від його недолугих імперських амбіцій. І він робить усе можливе, щоб дипломатія зазнала невдачі”, – наголосив президент.

Зеленський вважає, що Кремль навмисно готує складні та неприйнятні умови ще до початку можливого перемир’я, щоб затягнути процес у беззмістовні дискусії.

“Путін спробує втягнути всіх у нескінченні переговори, як це було з "Мінськом", щоб марнувати час, поки його армія продовжує вбивати людей. Ми попереджали про це”, – зазначив глава держави.

За словами Зеленського, Путін не може просто вийти з цієї війни, бо в такому разі залишиться ні з чим, а тому робить усе можливе, щоб уникнути реальних кроків до миру.

Нагадаємо, президент зазначив, що Україна сприйняла американську пропозицію щодо безумовної тиші в небі, на морі та на фронті.

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