Кремль готується до "нескінченних переговорів" щодо завершення війни в Україні – WSJ

Самі собою переговори зі США вже є перемогою Кремля, яка фактично означає кінець його ізоляції.

Миротворчі зусилля президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні йдуть урозріз із переговорною тактикою Росії та цілями президента Володимира Путіна у цьому конфлікті. Після зустрічі офіційних осіб США та РФ в Ер-Ріяді Кремль уже готує ґрунт для нескінченних переговорів.

Про це пише The Wall Street Journal.

Минулого тижня Путін стримав очікування щодо швидкого завершення переговорів, заявивши, що це "займе деякий час", ухилившись від прямої відповіді, як довго доведеться чекати на результати.

"Для Росії переговори зі США самі по собі є перемогою, тому що вони допомагають покласти кінець ізоляції, нав'язаній Москві адміністрацією Байдена, яка відмовилася взаємодіяти з Кремлем після вторгнення до України в 2022 році. Кремль заявив, що не зацікавлений у простому припиненні вогню, оскільки переконаний, що українці можуть використати паузу у бойових діях для переозброєння. Натомість Путін хоче розібратися з тим, що він називає "корінними причинами" конфлікту, які, за його словами, включають прагнення України вступити в НАТО і антиросійський уряд у Києві", – йдеться у статті.

При цьому Кремль бачить перевагу у затягуванні переговорів щодо України. Росія має намір використати свої здобутки на фронті, щоб диктувати вигідні їй умови за столом переговорів.

Попри бажання Трампа швидко закінчити війну, навіть з урахуванням того, що його позиція останнім часом рішуче змінилася на користь Росії, досягти будь-якої угоди за столом переговорів буде непросто. А все тому, що справжні цілі Путіна виходять далеко за межі територій, які вдалося захопити його окупаційній армії за роки війни в Україні.

Російський президент хоче обмежити розмір української армії та її озброєння, отримати гарантії нейтралітету України та контролювати напрямок її політичного майбутнього. Це йде в розріз із довгостроковими планами Києва щодо вступу до НАТО та Євросоюзу.

"У Кремлі є значні сумніви, що Трамп та його люди розуміють складність питань, які необхідно вирішити", — сказав Томас Грем, колишній радник Білого дому по Росії за часів президентства Джорджа Буша-молодшого, який повернувся з поїздки до Москви на початку цього місяця.

Деякі з найбільших дипломатичних перемог Москви минулого століття були досягнуті за столом переговорів, коли її армія "створювала нові військові реалії на лінії фронту".

Так, наприклад, в останній рік Другої світової війни Йосип Сталін перейшов до більш жорстких вимог у переговорах із прем'єр-міністром Великобританії Уїнстоном Черчіллем та президентом США Франкліном Рузвельтом, коли радянські війська витісняли німецьку армію з Польщі. Результати мали катастрофічні наслідки для Варшави та інших країн Центральної та Східної Європи, які СРСР контролював ще півстоліття після закінчення війни.

"Сталін зміг покращити свою позицію на переговорах щодо Черчілля та Рузвельта, тому що його війська створювали нові реалії на полі бою. Ви можете побачити, як Путін мислить у схожих термінах", — сказав Сергій Радченко, експерт з холодної війни і професор Школи передових міжнародних досліджень Університету Джон.

На думку експертів, час грає на руку лише росіянам.

"Оскільки позиція Росії на полі бою покращується, росіяни тільки підвищують ставки. Я можу припустити, що Генштаб зараз намагається переконати Путіна, що зараз час натиснути на газ і домагатися максимальних територіальних придбань", — сказав політолог Семюел Чарап з американського аналітичного центру Rand.

США мають засоби тиску на Москву, наприклад, посилення санкцій або збільшення військової допомоги Києву. Трамп прямо натякнув на такі заходи невдовзі після приходу до влади, написавши на своїй платформі Truth Social, що Путіну "краще укласти угоду", попередивши, що це "можна зробити легким чи важким шляхом".

Але останнім часом Трамп дав зрозуміти, що віддає перевагу "ввічливій розмові" з Кремлем. Оскільки президент США хоче домогтися мирної угоди якнайшвидше, він має лише два варіанти – натиснути на Москву або натиснути на Київ. І схоже, що Київ в очах Трампа виглядає легшою ціллю, вважає Грем.

Крім того, після кількох років ізоляції, в якій РФ опинилася в результаті стратегії Байдена, Путін хоче показати Трампу, що йому не вдасться швидко позбутися Росії і ігнорувати відносини з Кремлем.

За Джо Байдена та Барака Обами США прагнули покарати Росію частково шляхом обмеження або розриву контактів у спробі ізолювати Москву в глобальному масштабі. Відновлення діалогу саме собою є перемогою Кремля.

"Вони хочуть деякий час взаємодіяти зі США. Вони не хочуть, щоб Сполучені Штати або Трамп думали, що це питання двох-трьох місяців, а потім можна буде зосередитися на Китаї і забути про росіян", — наголосив Грем.

Нагадаємо, МЗС Росії спростувало інформацію про нові переговори зі США в Саудівській Аравії 25 лютого. Раніше таку дату називав Дональд Трамп.

Читайте також: