Кремль хоче об’єднати всіх своїх західних посіпак в одне “інформаційне агентство” - ЦНС

У Кремлі планують обʼєднати західних агентів впливу у єдине "інформагентство", яке під наглядом російських спецслужб буде працювати на окупованих територіях.

У РФ планують створити нове так зване "інформаційне агентство" на тимчасово окупованих територіях Донецьком та Луганської області, на якому будуть працювати завербовані іноземці.

Про це інформує Центр національного спротиву.

У повідомленні вказується, що російська пропаганда систематично створює псевдомісцеві медіа на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), аби ніби від місцевих тиражувати свою брехню. Всі подібні медіа керуються співробітниками російських спецслужби, або їх представниками.

Також Росія залучає до тиражування своєї пропаганди іноземних агентів впливу. Зазвичай це маргінали, які поширюють теорії змови, підтримують радикальні течії й розповідають про щасливе життя на ТОТ.

У Кремлі планують обʼєднати західних агентів впливу у єдине "інформагентство", яке під наглядом російських спецслужб буде працювати на окупованих територіях. Москва прагне подати це як приватну ініціативу відомої співробітниці російських спецслужб Крістель Неан.

Громадянка Франції з 2016 року живе у Донецьку і роками працює російськими спецслужбами, вона позиціонує себе як "незалежний воєнний кореспондент”.

Фінансувати “агентство” планується в межах програми “майстерня нових медіа”, яка діє при російському диктаторі Путіні. Тобто, фактично “незалежна журналістка” пропонує створити за гроші диктатора “агентство незалежних міжнародних журналістів”.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти запустили нову ІПСО з метою послабити віру українців в успішний контрнаступ і знизити довіру до влади.

Крім того, ми раніше інформували, що у тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області російські окупанти посилили пропагандистську кампанію. До неї ворог залучає і молодь, і літніх людей. Зокрема, створили "загін Путіна" з пенсіонерок.

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