Кремль готовий досягнути угоди з США щодо України, але є нюанси — Лавров

Сергій Лавров / © Associated Press

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Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Кремль “готовий досягти угоди” зі США щодо України, хоча він також сказав, що деякі елементи потребують “узгодження”.

Про це інформує CBS News.

“Президент Сполучених Штатів вважає, і я думаю, що це правильно, що ми рухаємося у правильному напрямку”, – сказав Лавров в інтерв'ю програмі “Face the Nation with Margaret Brennan”.

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Ці коментарі прозвучали після того, як Росія завдала удару по Києву проти 24 квітня 2025 року, вбивши щонайменше 12 людей і поранивши понад 70, що стало найсмертоноснішим нападом на українську столицю за останні місяці, оскільки президент Трамп просуває пропозицію про припинення війни.

На запитання ведучої, чому варто було вбивати мирних жителів після того, як Україна заявила в березні, що готова до припинення вогню, Лавров відповів, що “ми цілимося лише у військові цілі або цивільні об'єкти, що використовуються військовими”, додавши, що “президент Путін висловлював це стільки разів, і цього разу це не відрізняється”.

Лавров припустив, що атака була навмисною, стверджуючи, що “якщо це була ціль, яку використовували українські військові”, то міністр оборони та командири на місцях “мають право атакувати їх”.

Водночас, мовляв, на переговорах з Україною є “кілька ознак того, що ми рухаємося в правильному напрямку”, сказав Лавров. Серед них він назвав пана Трампа “ймовірно єдиним лідером на Землі, який визнав необхідність усунення корінних причин цієї ситуації”.

Тим часом Трамп висловив докір російському диктатору у дописі на Truth Social, заявивши, що він “не задоволений” ударами по Києву, зазначивши, що вони відбулися, коли він працював над досягненням мирної угоди. Це був “дуже невдалий час”, сказав він і звернувся до Путіна: “Володимире, СТОП!”

“Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році, після того, як вперше ввела війська на схід України у 2014 році. Росія стверджує, що її наступальне вторгнення було спровоковане Україною та Заходом, твердження, яке було відхилено США та Європою”, — пише видання.

“Трамп неодноразово заявляв, що, на його думку, Росія прагне миру, і продовжує публічно критикувати демократично обраного лідера України, президента Володимира Зеленського, попри прийняття Україною запропонованого ним 30-денного припинення вогню. А під час передвиборчої кампанії він обіцяв домовитися про припинення війни за один день. Але майже через 100 днів після початку його правління угоди йому не вдається досягти”, — резюмує ЗМІ.

Нагадаємо, що Трамп назвав "великі поступки", на які погодилася Росія.