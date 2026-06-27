Кремль готує небезпечний крок: Сікорський пояснив, що насправді задумав Путін

Радослав Сікорський / © Getty Images

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Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що останні заяви Росії можуть свідчити про підготовку до провокації за сценарієм операції «під фальшивим прапором». Подібна тактика є частиною військової доктрини Москви.

Таку думку польський міністр висловив в ефірі на одному з телеканалів, пишуть Wiadomości WP.

«Путін сказав лише кілька днів тому, якщо Росія зазнає нападу з боку країни НАТО, вона буде змушена відповісти. Диктатори зазвичай говорять нам, що мають намір робити. Багато політиків помиляються, не сприймаючи це серйозно», — наголосив очільник МЗС Польщі.

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Він акцентував на тому, що протягом багатьох років Путін говорив, що вважає Україну штучною державою. Втім, усі розрахунки «фюрера» перед нападом на країну «пішли шкереберть, але він цього ще не усвідомив».

Водночас Сікорський запевнив, що у країнах НАТО «ніхто не планує жодних наступальних дій проти Росії», а от заявив з Кремля свідчать про підготовку до так званої операції під чужим прапором. Це, наголосив він, стандартна практика Москви — «це свого роду замаскована тактика чи обман».

За його словами, найкращий спосіб уникнути конфлікту — чітко дати Москві зрозуміти, що «ми знаємо, що вони планують», щоб вони могли відмовитися від своїх планів.

«Диктаторам зазвичай не кажуть правду оточення про те, наскільки серйозні проблеми їхньої країни», — додав Сікорський.

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Нагадаємо, раніше очільник польського МЗС заявляв, що Росія може використати напад на своїй території під чужим прапором, щоб виправдати нову агресію. Деякі сигнали з Москви, каже Сікорський, можуть свідчити про підготовку до такого сценарію.

Окрім того, Центр протидії дезінформації повідомив, що РФ готує провокації з польською символікою в Україні. За попередньою інформацією, метою можливих провокацій є спроба посіяти недовіру між Україною та Польщею, а також створити додаткову політичну напругу у відносинах між країнами.

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