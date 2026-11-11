Кремль готує нові територіальні претензії: чому поступки щодо Донбасу не вгамують апетити Путіна

Володимир Путін. / © Associated Press

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Ідея переглянути адміністративні межі Донецької та Луганської областей, щоб Росія могла оголосити про захоплення Донбасу і погодитися на завершення війни, не враховує справжніх територіальних апетитів Кремля. Амбіції Москви значно ширші і не обмежуються цими двома областями.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Американські аналітик згадують статтю The Economist від 9 листопада про те, що американські переговорники запропонували Україні змінити адміністративні межі Донецької і Луганської областей у межах територіальної угоди з Росією. Саме такий варіант дозволив би Москві заявити про повний контроль над обома регіонами, не вимагаючи від України відмовитися від територій Донбасу, які наразі залишаються під її контролем.

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За цією пропозицією, нові адміністративні межі Донецької і Луганської областей мали б відповідати територіям, які захопила армія РФ. Водночас залишається незрозумілим, який правовий статус матимуть частини цих областей, що й надалі перебувають під контролем України.

Втім, наголошують американські аналітики, диктатор Володимир Путін продемонстрував, що його територіальні амбіції в Україні виходять далеко за межі Донбасу.

«Росія незаконно анексувала Луганську, Донецьку, Херсонську та Запорізьку області 2022-го. Кремль давно змушує російське суспільство очікувати, що незаконна анексі цієї території України буде постійною», — йдеться у звіті.

Окрім того, чиновники РФ регулярно стверджують, що «Новоросія» — аморфний вигаданий регіон на півдні та сході України — є невід’ємною частиною Російської Федерації. Зокрема, Новоросія включає не лише окупований Крим і чотири окуповані області, а ще й Харківську, Дніпропетровську, Миколаївську та Одеську області.

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Заяви РФ про ситуацію на фронті

В ISW наголошують, що Путін і російське військове командування сформували викривлену картину ситуації на фронті, спираючись на перебільшені заяви про значні просування. Ймовірно, йдеться у звіті, Кремль спробує використати ці твердження під час обговорень зміни адміністративних меж областей, щоб домогтися вигідних для Росії умов.

Високопоставлені військові та політичні чиновники регулярно роблять відверто неправдиві заяви про просування Росії на лінії фронту, часто на відстані десятків кілометрів від спостережуваної лінії фронту. Зокрема, 2 вересня Путін заявив про нібито захоплення Святогірська, розташованого за 14 км на північний захід від Лимана. Однак насправді українські контратаки відкинули лінію фронту більш ніж на 20 км на схід від цього населеного пункту.

«Витік карти Міністерства оборони Росії від квітня 2026-го продемонстрував, що військове командування має сильно спотворене уявлення про лінію фронту, а заяви про просування в західній Запорізькій області набагато перевершують навіть найдальші заяви російських мілблогерів на той час», — наголошують в Інституті.

Міноборони Росії також протягом останніх місяців неодноразово поширювало неправдиві заяви про нібито оточення ЗСУ на півночі Харківщини і в районі Добропілля на Донеччині. Водночас російське відомство не надало жодних доказів на підтвердження цих тверджень.

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«Ці перебільшення є частиною ширших зусиль когнітивної війни, метою яких є переконати Захід змусити Україну капітулювати перед вимогами Росії. Величезний розрив між справжніми реаліями поля бою та офіційними заявами Росії про лінію фронту ускладнить будь-яку спробу змінити адміністративні межі Донецької та Луганської областей і ризикує тим, що Москва заявить, що вона володіє більшою територією, ніж насправді», — підсумовують аналітики.

Територіальний компроміс — що відомо

The Economist пише, що останнім часом РФ демонструє незвичну для себе гнучкість у переговорах, зокрема допускає можливість припинення бойових дій уздовж нинішньої лінії фронту. Серед ідей, які висунули представники США, — зміна адміністративних меж України. Такий сценарій дозволив би Росії заявити про повний контроль над Донецькою та Луганською областями, не отримавши решту українських міст, які Москва прагне захопити.

Джерела ТСН повідомили, що головними темами переговорів в Абу-Дабі стали гарантії безпеки. Крім того, співрозмовник спростовував пропозиції США щодо коригування меж Донбасу.

Своєю чергою, президент Володимир Зеленський заявив, що відмова від територій в обмін на мир не зупинить агресію Кремля, а лише дасть Росії час підготуватися до нової війни. З його слів, дії Москви свідчать, що їхні цілі не обмежуються окремими регіонами України.

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