Кремль готує нову "свиню" на мирних переговорах: Пєсков "спалив" плани Путіна - ISW

Росія може готувати ґрунт для висунення нових, ще більш жорстких вимог до України та країн НАТО.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання про готовність Москви повернутися до пропозицій переговорів 2022 року у Стамбулі, заявив, що «вся реальність змінилася».

Російські державні ЗМІ інтерпретували це як сигнал про те, що попередні пропозиції більше не відповідають поточній ситуації, однак у Кремлі не уточнили, що саме мають на увазі під «новою реальністю».

Очільник комітету Ради Федерації з міжнародних справ Григорій Карасін заявив, що стамбульські пропозиції вже «втратили актуальність», оскільки минуло кілька років, а українське керівництво нібито не бажає вести переговори.

У ISW зазначають, що вживання Кремлем терміна «реальність» може бути частиною інформаційної кампанії про так звану «реальність на полі бою»: «Москва регулярно намагається створити враження швидкого краху українського фронту та масштабного настання російської армії».

Аналітики нагадують, що навіть стамбульський проєкт 2022 року передбачав вкрай жорсткі умови для України: нейтральний статус, обмеження армії, відмова від військової допомоги союзників і навіть особливу роль Росії та Китаю як гарантів безпеки.

На думку експертів, нинішні заяви Кремля можуть бути підготовкою до більш масштабних вимог у майбутніх переговорах.

Переговори України та РФ — останні новини

Наступний раунд тристоронніх переговорів між делегаціями України, США та Росії може відбутися в Швейцарії або Туреччині. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Як додав глава держави, делегація України була готова їхати до Туреччини, але перенесли цю зустріч саме з ініціативи американської сторони.

Як пояснив президент, порядок денний зустрічі буде залишатися незмінним.

«Всі ті самі теми, але я думаю, що головна тема — домовлятися про продовження обмінів, а також домовлятися про зустріч лідерів. Бо далі по цьому плану, що стосується особливо тематики територій, я не бачу без рівня лідерів, що буде результат», — наголосив Зеленський.

Спецпредставник США Стів Віткофф заявив, що у переговорах щодо закінчення війни в Україні в найближчі тижні очікується «додатковий прогрес». Про що саме йдеться, він не уточнював.