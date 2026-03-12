- Дата публікації
Кремль готує нову "свиню" на мирних переговорах: Пєсков "спалив" плани Путіна - ISW
Російські чиновники дали зрозуміти, що країна-агресор Росія не задовольниться лише територіальними поступками з боку України, а також підтвердили відданість початковим воєнним цілям, які включають розпад НАТО.
Росія може готувати ґрунт для висунення нових, ще більш жорстких вимог до України та країн НАТО.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання про готовність Москви повернутися до пропозицій переговорів 2022 року у Стамбулі, заявив, що «вся реальність змінилася».
Російські державні ЗМІ інтерпретували це як сигнал про те, що попередні пропозиції більше не відповідають поточній ситуації, однак у Кремлі не уточнили, що саме мають на увазі під «новою реальністю».
Очільник комітету Ради Федерації з міжнародних справ Григорій Карасін заявив, що стамбульські пропозиції вже «втратили актуальність», оскільки минуло кілька років, а українське керівництво нібито не бажає вести переговори.
У ISW зазначають, що вживання Кремлем терміна «реальність» може бути частиною інформаційної кампанії про так звану «реальність на полі бою»: «Москва регулярно намагається створити враження швидкого краху українського фронту та масштабного настання російської армії».
Аналітики нагадують, що навіть стамбульський проєкт 2022 року передбачав вкрай жорсткі умови для України: нейтральний статус, обмеження армії, відмова від військової допомоги союзників і навіть особливу роль Росії та Китаю як гарантів безпеки.
На думку експертів, нинішні заяви Кремля можуть бути підготовкою до більш масштабних вимог у майбутніх переговорах.
Переговори України та РФ — останні новини
Наступний раунд тристоронніх переговорів між делегаціями України, США та Росії може відбутися в Швейцарії або Туреччині. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Як додав глава держави, делегація України була готова їхати до Туреччини, але перенесли цю зустріч саме з ініціативи американської сторони.
Як пояснив президент, порядок денний зустрічі буде залишатися незмінним.
«Всі ті самі теми, але я думаю, що головна тема — домовлятися про продовження обмінів, а також домовлятися про зустріч лідерів. Бо далі по цьому плану, що стосується особливо тематики територій, я не бачу без рівня лідерів, що буде результат», — наголосив Зеленський.
Спецпредставник США Стів Віткофф заявив, що у переговорах щодо закінчення війни в Україні в найближчі тижні очікується «додатковий прогрес». Про що саме йдеться, він не уточнював.