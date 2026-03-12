ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1209
Час на прочитання
2 хв

Кремль готує нову "свиню" на мирних переговорах: Пєсков "спалив" плани Путіна - ISW

Російські чиновники дали зрозуміти, що країна-агресор Росія не задовольниться лише територіальними поступками з боку України, а також підтвердили відданість початковим воєнним цілям, які включають розпад НАТО.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Пєсков і Путін

Пєсков і Путін / © Associated Press

Росія може готувати ґрунт для висунення нових, ще більш жорстких вимог до України та країн НАТО.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання про готовність Москви повернутися до пропозицій переговорів 2022 року у Стамбулі, заявив, що «вся реальність змінилася».

Російські державні ЗМІ інтерпретували це як сигнал про те, що попередні пропозиції більше не відповідають поточній ситуації, однак у Кремлі не уточнили, що саме мають на увазі під «новою реальністю».

Очільник комітету Ради Федерації з міжнародних справ Григорій Карасін заявив, що стамбульські пропозиції вже «втратили актуальність», оскільки минуло кілька років, а українське керівництво нібито не бажає вести переговори.

У ISW зазначають, що вживання Кремлем терміна «реальність» може бути частиною інформаційної кампанії про так звану «реальність на полі бою»: «Москва регулярно намагається створити враження швидкого краху українського фронту та масштабного настання російської армії».

Аналітики нагадують, що навіть стамбульський проєкт 2022 року передбачав вкрай жорсткі умови для України: нейтральний статус, обмеження армії, відмова від військової допомоги союзників і навіть особливу роль Росії та Китаю як гарантів безпеки.

На думку експертів, нинішні заяви Кремля можуть бути підготовкою до більш масштабних вимог у майбутніх переговорах.

Переговори України та РФ — останні новини

Наступний раунд тристоронніх переговорів між делегаціями України, США та Росії може відбутися в Швейцарії або Туреччині. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Як додав глава держави, делегація України була готова їхати до Туреччини, але перенесли цю зустріч саме з ініціативи американської сторони.

Як пояснив президент, порядок денний зустрічі буде залишатися незмінним.

«Всі ті самі теми, але я думаю, що головна тема — домовлятися про продовження обмінів, а також домовлятися про зустріч лідерів. Бо далі по цьому плану, що стосується особливо тематики територій, я не бачу без рівня лідерів, що буде результат», — наголосив Зеленський.

Спецпредставник США Стів Віткофф заявив, що у переговорах щодо закінчення війни в Україні в найближчі тижні очікується «додатковий прогрес». Про що саме йдеться, він не уточнював.

Дата публікації
Кількість переглядів
1209
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie