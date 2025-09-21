Молдова / © Associated Press

Росія намагається використати політичну ситуацію в Молдові, щоб заблокувати європейський курс України.

Таку думку в ефірі телеканалу Еспресо висловив журналіст і публіцист Віталій Портников.

Він пояснив, що питання Молдови у Кремлі контролює перший заступник голови адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко. Москва, за словами Портникова, витрачає значні кошти на підтримку політичних сил, пов’язаних із колишнім президентом Ігорем Додоном та партією бізнесмена Ілана Шора, який перебуває в Москві. Це може призвести до втрати парламентської більшості проєвропейською партією президентки Маї Санду, що створює небезпеку для євроінтеграційного курсу країни.

«Кирієнко ж працює на цьому напрямку через Орбана. Вони ж через Орбана працюють. Що вони роблять? Орбан блокує початок перемовин з Україною щодо вступу до ЄС. А Європейський Союз не хоче розривати пару Україна-Молдова. І Орбану потрібно я думаю, що це таке завдання, це така домовленість, скажемо так, проблокувати цю ситуацію до парламентських виборів у Молдові. А може потім він розблокує, ой, слухайте, давайте я все вже зрозумів, хай Україна, там ми з нею там домовимося», — зазначив Портников.

Портников пояснив, що Кремль може використати Молдову як інструмент для блокування євроінтеграційного руху України. За його словами, стратегія Москви полягає в тому, щоб зберегти «пару» Україна—Молдова, яку ЄС розглядає в одному пакеті. Якщо у Молдові на парламентських виборах переможуть проросійські сили, вони здатні ухвалити рішення, які суперечитимуть європейським вимогам. У такому випадку Брюссель зупинить переговори одночасно і з Кишиневом, і з Києвом.

Журналіст навів приклад із Грузією, де влада ухвалювала закони, що суперечили цінностям ЄС. У відповідь Євросоюз вимагав скасування таких рішень, перш ніж рухатися далі. Подібний сценарій може повторитися й у Молдові. Тоді ЄС заявить, що готовий відкрити переговори лише після виконання своїх умов, а проросійські політики, навпаки, наполягатимуть, що ці вимоги є «диктатом».

“ У нас в Києві дуже серйозно побоюються, що якщо вони почнуть перемовини з Молдовою, а не почнуть перемовини з Україною, то це буде означати, що ми потрапили в перелік не дуже перспективних країн для вступу до ЄС», — зазначив журналіст.

Однак, якщо переговори з Молдовою будуть заморожені через дії проросійських сил, то блокування автоматично торкнеться і України. Це, на думку Портникова, і є «пастка Кирієнка».

Він пояснив, що у такому випадку Європа зможе відкласти переговори до наступних виборів у Молдові, сподіваючись на перемогу проєвропейських партій. Проте Україна весь цей час залишатиметься заблокованою, адже ЄС не відкриватиме для неї процес переговорів окремо.

«Або ви цю пару розриваєте, але тоді Україна в не дуже добрій ситуації з пропагандистського погляду, тому що ви розумієте, що перемовини про нашу європейську інтеграцію не мають ніякого практичного сенсу до закінчення війни», — зазначив Портников.

Він підкреслив, що для Молдови відкритим залишається умовний шлях до членства в Євросоюзі.

«Хоча я не розумію, що з Придністров’ям. Але поки ми не члени Євросоюзу, це немає ніякого значення. Просто буде там кордон проходити умовний по Придністров’ю. От, а ми то що? Тут же питання війни. Ніхто не буде приймати країну в період військових дій до Євросоюзу. Не треба знову ніяких ілюзій. Стільки, скільки будуть воєнні дії, скільки ми будемо стояти там на порозі», — додав публіцист.

Нагадаємо, колишній очільник зовнішньополітичного відомства України Дмитро Кулеба назвав дві головні перешкоди на шляху України до Європейського Союзу, які не пов’язані з реформами, а стосуються балансу сил в Європі та українського аграрного сектору.