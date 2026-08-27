Кремль готує захоплення Думи: Путін віддає ключові комітети своїй партії — що це означає для війни

Володимир Путін. / © Associated Press

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Диктатор Росії Володимир Путін хоче перетворити Державну Думу РФ на безумовний інструмент своєї війни проти України. Партія «Єдина Росія» планує посилити свій контроль над комітетами Думи, щоб зробити партію домінувальною силою у внутрішній політиці.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Джерела у Кремлі та Держдумі повідомили російському виданню «Ведомости», що після вересневих виборів головою Комітету Держдуми з міжнародних справ замість лідера Ліберально-демократичної партії Леоніда Слуцького, ймовірно, стане віце-спікер нижньої палати від «Єдиної Росії» Петро Толстой.

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Американські аналітики наголошують, що як Толстой, так і Слуцький неодноразово пропагували ультранаціоналістичні наративи Кремля проти Заходу та публічно відкидали змістовні переговори щодо припинення війни в Україні.

Заміна Слуцького, який є лояльним до Кремля і прихильником війни в Україні, політиком «Єдиної Росії» свідчить про пріоритетність членства в партії в комітетах Думи.

«Кремль використовує депутатів Думи в комітетах з міжнародних справ та оборони для посилення державних наративів про зовнішню політику Росії та війну», — йдеться у звіті Інституту.

Окрім того, потенційне призначення Толстого, ймовірно, є частиною зусиль Путіна щодо посилення контролю «Єдиної Росії» над Державною Думою та перетворення її на виконавця провоєнної та ультранаціоналістичної неформальної російської державної ідеології.

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Як повідомлялося, Путін «ламає» закони, щоб залишити лояльних «пенсіонерів» при владі у Кремлі. «Фюрер» продовжує вручну змінювати правила для держслужбовців, аби утримувати на ключових посадах представників свого найближчого оточення. Черговим прикладом стало продовження повноважень голови Слідчого комітету РФ Олександра Бастрикіна до 7 серпня 2027 року.

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