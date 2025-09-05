Кремль готується далі вести війну: у Путіна зробили заяву

Володимир Путін. / © Associated Press

Незважаючи на “мирні” заяви та “світло в кінці тунелю” щодо врегулювання, РФ готова далі продовжувати війну в Україні - так звану “сво”.

Про це заявив речник російського “фюрера” Дмитро Пєсков.

Представник Кремля повторив наратив путінського режиму про те, що Росія “готова добиватися своїх цілей по Україні мирним шляхом”. Втім, наголошує Пєсков, нібито зараз така можливість відсутня. Саме тому Російська Федерація “продовжуватиме спецоперацію”, цинічно додав прессекретар Володимира Путіна.

“В українському врегулюванні видно світло наприкінці тунелю, але терміни завершення конфлікту в Україні зараз не можна загадувати”, - нахабно додав Пєсков.

Нагадаємо, заступник російського міністра закордонних справ Михайло Галузін назвав ультиматуми Кремля для припинення війни в Україні. З його слів, перш за все Київ має усунути так звані “першопричини конфлікту”. Крім того, цинічно заявив він, Україна нібито “має бути неядерною, нейтральною і не входити до жодного військового блоку”.

Зауважимо, під час перебування у Пекіні диктатор Володимир Путін заявляв, що Росія “ніколи не мала і не буде мати бажання” на будь-кого нападати. Мовляв, "єдина ціль" Кремля в Україні – захист власних інтересів. “Фюрер” каже, що РФ бореться не за землю, а за права людини, а також російськомовного населення, “яке пов’язує свою долю” з Росією.