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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Кремль в очікуванні неспокійних часів: Путін терміново замінив силовиків і готує їх до нового сценарію

Путін влаштував масштабну чистку силовиків, це, вважають в ISW, може мати безпосередній зв’язок із мобілізацією.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Володимир Путін.

Володимир Путін. / © Associated Press

«Фюрер» РФ Володимир Путін провів суттєві перестановки в російських правоохоронних органах, готуючись до можливої ​​мобілізації після виборів до Державної Думи, які відбудуться вже у вересні.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За даними російського інсайдерського джерела, Путін звільнив 13 чиновників, зокрема начальника Головного управління МНС Олексія Анікіна, начальника Департаменту кримінального розшуку МВС Сергія Кузьміна і його заступника Сергія Савочкіна, заступницю директора Департаменту Мініюстиції Анастасію Лелетін і керівника Слідкому Курської області Андрія Гузєва.

За даними джерел, диктатор призначив 15 чиновників до різних правоохоронних органів. Зокрема, до Департаменту захисту нац інтересів від зовнішнього впливу, Департаменту кримінального розшуку у Москві, Головного управління МНС у Московській області, до Слідкому тощо.

Аналітики наголошують, що наразі ISW не може підтвердити цю інформацію. Втім, додають, якщо це правда, то перестановка в правоохоронних органах буде суттєвою. Адже важливим є той факт, що вона стосувалася посадовців, відповідальних за Курську та Пензенську області, «які можуть бути особливо вразливими до громадянських заворушень у разі потенційної мобілізації».

В ISW додають, що спостерігали, як російські правоохоронці проводили примусові вербування в Пензенській та Курській областях щонайменше від червня 2026-го.

«Кремль встановлює умови для примусового призову резервістів щонайменше від жовтня торік.Хоча наявність таких умов не означає, що сам Путін вирішив провести мобілізацію. Водночас ISW оцінює, що будь-яка примусова мобілізація є особистим рішенням „фюрера“ і залежить від його сприйняття реалій поля бою та стабільності режиму», — підсумували в Інституті.

Мобілізація в Росії — що відомо

Нагадаємо, дані української розвідки свідчать про те, що Кремль готує дві хвилі мобілізації. РФ хоче кинути на фронт ще 600 тисяч солдат, розраховуючи набрати 300 тисяч осіб цього року і 300 тисяч — наступного. За даними відомства, підготовка мобілізованих осіб може тривати 15–60 діб.

Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса наголошує, що Росія щомісяця несе більше втрат у війні, ніж залучає до своєї армії. Через це окупанти змушені оголосити мобілізацію.

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