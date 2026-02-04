Кремль грає у мир і шукає важелі тиску: розкрито справжню мету «енергетичного перемир’я» РФ

Володимир Путін. / © Associated Press

Реклама

Агресорка Російська Федерація не мала наміру використовувати мораторій на енергетичні удари по Україні для деескалації війни або серйозного просування ініційованих США мирних переговорів. Зокрема, про це свідчить останній масований удар вночі проти 3 лютого, який для ДТЕК був найруйнівнішим від початку 2026-го.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Водночас український президент Володимир Зеленський заявив, що мораторій на енергетичні удари мав розпочатися після тристоронніх переговорів 23-24 січня та тривати до наступного раунду, який був запланований на 1 лютого, але потім був перенесений на 4-5 лютого.

Реклама

За його словами, Вашингтон запропонував мораторій для деескалації війни. Делегації США, України та Росії планували вирішити питання про подальші заходи у другому раунді переговорів.

Аналітики ISW акцентують, що Москва раніше пропонувала короткострокові угоди про припинення вогню, щоб хибно зобразити Кремль як такий, що діє добросовісно, ​​та симулювати зацікавленість Росії у мирному врегулюванні війни, неодноразово відхиляючи заклики України та США до тривалішого або постійного мораторію на удари далекої дії або припинення вогню.

«Кремль, ймовірно, спробує представити своє дотримання цього мораторію на короткострокові енергетичні удари як значну поступку для отримання важелів впливу на майбутніх мирних переговорах, навіть попри те, що Росія використала ці кілька днів для накопичення ракет для масштабних ударів», — наголошують американські аналітики.

Однак, йдеться у звіті ISW, короткостроковий мораторій не означає значної поступки агресорки Російської Федерації, адже її війська продовжували атакувати логістику та інфраструктуру України. Зокрема, окупанти завдали ударів по залізницях та іншій інфраструктурі протягом кількох днів мораторію на енергетичні удари — перейшовши від атак на енергетичну інфраструктуру до атак на логістику.

Реклама

Україна також зазнала каскадного відключення електроенергії 31 січня, незважаючи на мораторій на енергетичні удари, що діяв на той момент. Хоч війська РФ 31 січня не завдали жодних ударів по енергетиці, які б безпосередньо спричинили відключення. Однак енергомережа країни була настільки пошкоджена внаслідок місяців російських ударів, що не змогла впоратися з технічною несправністю та зазнала широкомасштабного збою.

«Кремль погодився на мораторій на короткострокові удари лише після завдання серйозної шкоди українській енергомережі», — наголосили американські аналітики.

Енергетичне перемир’я — що відомо

Нагадаємо, 29 січня президент США Дональд Трамп заявив, що попросив диктатора РФ Володимира Путіна на тиждень припинити удари по Україні "через екстремальний холод". У Кремлі згодом підтвердили, що до 1 лютого не атакуватимуть - нібито для створення сприятливих умов для переговорів.

Натомість вже вночі 3 лютого Росія атакувала ТЕЦ і ТЕС під час рекордних морозів -25°C. Під російським ударом опинилися вісім українських областей. Без теплопостачання залишилися сотні тисяч сімей.

Реклама

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія свідомо вдалася бомбардування країни в люті морози. Окупанти застосували значну кількість балістичних ракет у поєднанні з іншими типами озброєння — загалом понад 70 ракет і близько 450 ударних дронів.