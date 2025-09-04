Кремль категорично проти іноземних військ в Україні: Рютте жорстко відповів

Марк Рютте і Володимир Путін. / © Associated Press

Реклама

Не Російській Федерації вирішувати, чи можуть в Україні бути іноземні війська як гарантія безпеки, чи ні.

Так відреагував генеральний секретар НАТО Марк Рютте на те, що РФ проти розгортання союзних військ в Україні, пише The Guardian.

Він наголосив на тому, що союзників не має цікавити, що Росія думає про війська в Україні, яка є суверенною країною. Саме тому, заявив Рютте, "не їм (Москві — Ред.) вирішувати".

Реклама

"Росія не має до цього жодного стосунку. Україна — суверенна держава. Якщо Україна хоче мати сили гарантування безпеки для підтримки мирної угоди, це їхня справа. Ніхто інший не може це вирішувати. Я думаю, що нам справді потрібно перестати робити Путіна занадто могутнім. Він губернатор Техасу, не більше. Тож давайте не сприймати це надто серйозно", — додав він.

Як повідомлялося, речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що РФ проти розміщення іноземних військ в Україні. Мовляв, це "іноземна інтервенція", яка "підриває будь-яку безпеку". З її слів, запитувані гарантії безпеки для України стануть "гарантіями небезпеки" для європейського континенту.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон заявив, що союзники завершили роботу над гарантіями безпеки для України. З його слів, робота, проведена військовими керівниками після зустрічі у Білому домі в серпні, підготувала ґрунт для швидких дій після досягнення мирної угоди.