Кремль хоче миру лише на власних умовах: чого домагається Росія

Кремль. / © unsplash.com

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У Москві заявляють про інтенсивні контакти з адміністрацією президента США Дональда Трампа щодо мирних переговорів. Втім, вимагають, щоб майбутня угода гарантувала російські «фундаментальні інтереси».

Про це заявив заступник очільника Міністерства закордонних справ Росії Сергій Рябков.

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Коментуючи контакти з Вашингтоном, посадовець розповів, що сторони обговорюють можливість «стійкого, надійного, міцного врегулювання».

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Водночас Кремль і далі наполягає на власному сценарії завершення війни проти України. Рябков вкотре озвучив традиційні тези про так звані «першопричини конфлікту», права російськомовного населення і російської православної церкви.

За словами дипломата країни-агресорки, тристоронній переговори в Абу-Дабі перебувають на стадії підготовки. Рябков визнав, що попереднє розуміння про можливу зустріч є, однак додав, мовляв говорити про самі перемовини зарано.

Не минулося і без звинувачень на адресу Європи, які нібито “заважають врегулюванні”. Рябков зухвало заявив, що буцімто «партії війни» у європейських столицях протидіють «здоровим підходам» адміністрації Трампа. За версією Москви, така позиція лише затягує конфлікт.

Мирні переговори - останні новини

Президент США Дональд Трамп заявив про прогрес у завершенні війни. З його слів, вже незабаром він “розраховує провести зустріч із Путіним та Зеленським». Втім, деталей він не розкрив.

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Financial Times із посиланням на джерела повідомило, що США раптово змінили позицію щодо територіальних поступок. За даними видання, Білий дім сподівається досягти прогресу під час тристоронніх переговорів з Україною в Абу-Дабі наступного місяця. Це мають бути перші такі переговори від лютого.

Аналітики ISW зауважують, що позиція Москви у мирних переговорах передбачає давню вимогу — змінити статут НАТО та повернути Альянс до кордонів 1997-го. В ISW пояснюють: такі заяви Кремля свідчать, що РФ не збирається припиняти бойові дії.

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