Кремль хоче нову «Ялту», а ЄС не збирається грати за правилами Путіна: що відбувається за лаштунками

Прапори Євросоюзу

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Європейські лідери не погодилися з ініціативою Росії щодо перегляду архітектури безпеки на континенті в межах переговорів про завершення війни проти України.

Про це повідомляє Financial Times.

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11 листопада спеціальний посланник президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер зустрілися з Путіним у Москві. Зустріч відбулася після переговорів щодо України в Абу-Дабі на початку тижня. За даними видання, російська делегація під час контактів порушувала тему європейських механізмів безпеки, але водночас відмовилася від зустрічі з європейськими посадовцями.

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Голова Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що Європа вже має систему безпеки, яка раніше функціонувала, однак зазнала руйнування через дії Росії.

«Немає потреби винаходити велосипед. Європа мала дієву європейську архітектуру безпеки, доки її спочатку поступово не підірвали, а зрештою — не зруйнували внаслідок російського вторгнення в Україну», — сказав Кошта. У четвер він приймав у Дубліні президента України та інших європейських лідерів.

Зеленський також повідомив, що під час переговорів між представниками США, Росії та України в Абу-Дабі обговорювали гарантії безпеки. На його думку, європейські країни мають уважно стежити за цими контактами, адже їхній порядок денний може виходити за межі безпосередньо українського питання.

«Європі справді слід звернути на це увагу. Коли американці та росіяни обговорюють ці питання, мова йде не лише про Україну; насправді, це більше стосується певної нової системи безпеки між Європою та Росією. І ми вважаємо такий підхід дещо дивним», — наголосив український лідер.

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Один зі співрозмовників Financial Times підтвердив, що ширшу тему європейської безпеки справді порушували під час переговорів в Абу-Дабі. Водночас він уточнив, що сторони не переходили до обговорення конкретного наповнення можливої нової системи.

«Так, люди обговорюють тему ширшої європейської безпеки. Але не її зміст. У тому числі й в Абу-Дабі», — зазначив співрозмовник видання.

Після переговорів очільник російської делегації Володимир Мединський заявив, що Москва прагне створити «нову комплексну систему європейської безпеки, яка стане новою Ялтою та Потсдамом». Таким чином Росія пропонує змінити міжнародний порядок, сформований після Другої світової війни.

За інформацією трьох чиновників, на які посилається Financial Times, у європейських столицях посилюється занепокоєння через можливі наслідки такого підходу. Зокрема, там побоюються, що згода обговорювати загальноєвропейські питання оборони та безпеки може стати умовою для отримання місця за столом переговорів щодо України. Європейські лідери, як зазначає видання, не погоджувалися на такий обмін протягом п’яти років.

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Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що обговорювати майбутню архітектуру безпеки Європа має бути готова лише після того, як Росія погодиться на мирну угоду. Наразі, на її думку, пріоритетом повинно залишатися припинення вогню в Україні.

«Наразі зосередження уваги на архітектурі європейської безпеки фактично відволікає увагу від того, на чому вона насправді має бути зосереджена, а саме на припиненні вогню, яке зупинить вбивства в Україні», — зауважила Каллас.

Кошта, зі свого боку, наголосив, що будь-які дискусії про безпеку континенту мають відбуватися за участю самих європейців. Він також підкреслив необхідність узгодженої позиції держав Європи, Євросоюзу та НАТО.

«Неможливо обговорювати питання європейської безпеки без європейського голосу за столом переговорів. Цей європейський голос має бути результатом спільних зусиль європейських країн, Європейського Союзу та НАТО», — заявив голова Європейської ради.

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Ірландії Міхал Мартін заявив, що найближчі тижні стануть вирішальними для розуміння того, чи справді Росія готова до завершення війни проти України.

Ми раніше інформували, що президент Франції Емманюель Макрон заявив, що європейські країни мають перехопити ініціативу, розробити власний мирний план, визначити майбутню архітектуру безпеки та розпочати діалог із Росією.

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