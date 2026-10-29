Кремль хоче перекроїти НАТО: вимоги і ультиматуми Путіна приголомшили

Володимир Путін. / © Associated Press

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Представники Кремля продовжують намагатися усунути Європу від мирних переговорів щодо завершення війни в Україні. Водночас Москва знову озвучує висунуту 2021-го вимогу — скоротити присутність НАТО в Європі.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Американські аналітики зауважують, що позиція Кремля щодо участі Європи в мирних переговорах залишається суперечливою.

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Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що телефонна розмова «фюрера» Володимира Путіна з президентом Фінляндії Александром Стуббом і прем’єро Норвегії Йонасом Гаром Стере нібито засвідчила прагнення Європи «втиснутися» у мирні переговори.

Водночас помічник диктатора Юрій Ушаков висловився, мовляв, Росія, Україна і США не планують залучати європейських представників до тристоронніх мирних переговорів, запланованих на листопад.

Своєю чергою, речник Кремль Дмитро Пєсков раніше наголошував, що Москва готова підтримати кандидатуру європейського переговорника, особливо якщо той буде сприяти «врегулюванню». В ISW переконані, що ця заява свідчить про те, що РФ підтримає лише тих переговірників з Європи, які здадуться максималістським вимогам Путіна щодо повної капітуляції України.

«Кремль регулярно намагався виключити європейських лідерів з мирних переговорів. Зокрема, зображуючи Сполучені Штати Америки і Російську Федерацію єдиними відповідними учасниками перемовин», — зауважують в Інституті.

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Аналітики зауважують, що заяви Лаврова і Ушакова пролунали на тлі того, що Кремль знову висунув свої давні вимоги. Так, Москва наполягає на поверненні НАТО до конфігурації станом до 1997-го, що передбачає фактичне згортання присутності Альянсу в країнах, які приєдналися до нього після цієї дати.

«Такі вимоги фактично надавали б Росії право впливати на внутрішню політику НАТО та обмежували б суверенне право європейських держав самостійно обирати військово-політичні союзи», — йдеться у звіті.

Мирні переговори — останні новини

Президент Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий брати участь у переговорах зі США і Росією, навіть якщо партнери з Європи не будуть присутні за столом перемовин. Водночас він наголосив, що без участі Європи неможливо забезпечити Україні повноцінні гарантії безпеки та належну післявоєнну відбудову.

Тим часом «фюрер» Володимир Путін під час розмов із лідерами Фінляндії і Норвегії проговорився про справжні плани щодо України. Він заявив, що розширення НАТО є однією з «першопричин» війни, які мають бути усунені ще до початку будь-яких майбутніх мирних переговорів.

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Водночас Кремль хоче миру лише на власних умовах і вимагає, аби майбутня угода гарантувала російські «фундаментальні інтереси». При цьомк заступник очільника МЗС РФ Сергій Рябков озвучив тези про так звані «першопричини конфлікту», права російськомовного населення і російської православної церкви.

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