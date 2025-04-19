Президентка Молдови Мая Санду / © Associated Press

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Кремль прагне змінити владу в Молдові, щоб підпорядкувати її своїм інтересам та використати проти України.

Про це заявила президентка Молдови Мая Санду, повідомляє jurnal.md.

Санду попередила про загрози втягування Молдови у війну.

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За словами президентки, РФ на парламентських виборах у Молдові намагається замінити владу на тих, кого вона зможе контролювати. Таке втручання загрожує не лише безпеці Молдови, але й Україні.

«У нас є 1200-км кордон. Уявіть собі, що за одну ніч цей кордон з дружньою країною перетвориться на кордон з державою, яка контролюється Москвою. Звичайно, тут є ризики для України, але в той же час ризики для Молдови також зростають, тому що таким чином рф може втягнути Молдову у війну», — зазначила Санду.

Нагадаємо, Росія почала через ОБСЄ заявляти про нібито «репресії у Молдові» та вимагати звільнити затриману керівницю автономного регіону Гагаузія.

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