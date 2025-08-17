Кремль хотів купити прихильність Трампа: Волкер розкрив, що диктатор підсунув в обмін на поступки

Володимир Путін і Дональд Трамп. / © Associated Press

Російський диктатор Володимир Путін намагався використати інтереси американських компаній для тиску на Україну. Під час зустрічі на Алясці “фюрер” і його команда намагалися вплинути на президента США Дональда Трампа.

Про це заявив колишній спецпредставник США Курт Волкер в інтерв'ю "Суспільному".

“Думаю, вони намагалися його підлещувати - і це їм вдалося. Вони, без сумніву, підсовували Трампу ідеї бізнесових можливостей у Росії для американських компаній. Думаю, вони вважали, що це привабливо для Трампа. І вони мали рацію - йому це цікаво", - пояснив Волкер.

За його словами, Путін намагався спонукати Трампа тиснути на Україну, щоб вона поступилася, в обмін на ці бізнес-угоди. Втім, американський лідер на це не купився.

"Він не погодився тиснути на Україну. Він сказав Путіну: "Спершу закінчи війну". Але Путін не погодився. Тому розмова знову звелася до тристоронньої зустрічі", - сказав Волкер.

Нагадаємо, президент США заявив європейським лідерам, що готовий надати Україні безпекові гарантії, що є значною зміною в його позиції щодо ролі Америки у війні. Цю інформацію підтвердили кілька європейських чиновників, які розмовляли з Трампом після його зустрічі з кремлівським диктатором Володимиром Путіним на Алясці.