Кремль хотів купити прихильність Трампа: Волкер розкрив, що диктатор підсунув в обмін на поступки
Кремль спокушав Трампа бізнесом, аби змусити тиснути на Київ.
Російський диктатор Володимир Путін намагався використати інтереси американських компаній для тиску на Україну. Під час зустрічі на Алясці “фюрер” і його команда намагалися вплинути на президента США Дональда Трампа.
Про це заявив колишній спецпредставник США Курт Волкер в інтерв'ю "Суспільному".
“Думаю, вони намагалися його підлещувати - і це їм вдалося. Вони, без сумніву, підсовували Трампу ідеї бізнесових можливостей у Росії для американських компаній. Думаю, вони вважали, що це привабливо для Трампа. І вони мали рацію - йому це цікаво", - пояснив Волкер.
За його словами, Путін намагався спонукати Трампа тиснути на Україну, щоб вона поступилася, в обмін на ці бізнес-угоди. Втім, американський лідер на це не купився.
"Він не погодився тиснути на Україну. Він сказав Путіну: "Спершу закінчи війну". Але Путін не погодився. Тому розмова знову звелася до тристоронньої зустрічі", - сказав Волкер.
Нагадаємо, президент США заявив європейським лідерам, що готовий надати Україні безпекові гарантії, що є значною зміною в його позиції щодо ролі Америки у війні. Цю інформацію підтвердили кілька європейських чиновників, які розмовляли з Трампом після його зустрічі з кремлівським диктатором Володимиром Путіним на Алясці.