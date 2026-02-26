Кремль лише імітує мир: Путін готується воювати значно довше - який "дедлайн"

Володимир Путін. / © Associated Press

Російська Федерація не зацікавлена ​​в змістовних мирних переговорах і готується до затяжної війни в Україні. Кремль навмисно затягує перемовини, щоб сформувати ситуацію на полі бою на свою користь.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Гарантії безпеки для України

Кремль, схоже, успішно розпочав кампанію рефлексивного контролю, спрямовану на вплив щодо ухвалення рішень «Коаліції охочих». Аналітики наголошують: дипломатичні та оборонні джерела у приватних розмовах повідомили The Telegraph, що деякі члени «Коаліції» заявили, мовляв, готові брати участь у місії лише за умови погодження з боку президента-диктатора РФ Володимира Путіна.

Високопоставлене дипломатичне джерело заявило: твердження Кремля про те, що російські сили спеціально спрямовані на розгортання іноземних військ в Україні, означають, що коаліції «потрібно направити сили іншого типу». Інше дипломатичне джерело каже, що європейські держави «по суті, надали Путіну право вето» на плани «Коаліції».

Кремль неодноразово відхиляв західні гарантії безпеки для України, заявляючи, що іноземні війська в Україні будуть «законними цілями» для російських сил. Крім того, Росія використовує безпідставне твердження Служби зовнішньої розвідки, що Велика Британія і Франція надають Києву «брудну бомбу» або ядерну зброю, щоб зірвати поточні дискусії щодо гарантій безпеки Заходу для України.

Аналітики наголошують, що гарантії безпеки, зокрема європейські сили стримування, є життєво важливою частиною будь-якої майбутньої угоди, яка забезпечить тривалий мир в Україні.

«Гарантії безпеки без значних заходів стримування не завадять Росії відновити свою агресію проти України у обраний нею час і є особливо важливими для виправдання будь-яких територіальних поступок, які Київ може бути змушена прийняти», — йдеться у звіті.

Водночас країна-агресорка однозначно відкидає будь-які значущі гарантії безпеки, оскільки вони перешкоджають здатності Кремля досягти своєї давньої стратегічної мети — отримання контролю над усією Україною.

«Будь-яке російське вето підірве основи, на яких побудовані нинішні переговори під керівництвом США щодо забезпечення тривалого миру», — констатують в ISW.

РФ готується до затяжної війни

Американські аналітики прокоментували інформацію джерела опозиційного видання «Верстка» про те, що позиція Москви на переговорах «зовсім не змінилася» — «повинна досягти» своїх військових цілей. За даними співрозмовника, фундаментальні розбіжності досі залишаються невирішеними — визнання Києвом де-юре незаконної окупації територій України та заборони на дії військ НАТО в країні. Джерело оцінило, що ці питання «неможливо вирішити».

Політтехнологи, близькі до «Єдиної Росії», заявили, що партія готує «військовий порядок денний» для своєї кампанії на виборах до Держдуми у вересні 2026-го. З їхніх слів, ніхто в партії «серйозно не очікує» закінчення війни.

«В ISW спостерігали аналогічні повідомлення про зусилля Кремля включити затяжну війну до свого політичного порядку денного та планів на майбутні вибори. Зокрема, шляхом підтримки кандидатів, які рішуче підтримують війну. Ці заяви інсайдерів свідчать, що Кремль планує продовження війни щонайменше до вересня, але, ймовірно, набагато довше», — йдеться у звіті.

Аналітики наголошують, що Кремль симулює активні переговори, але насправді намагається затягнути їх. Москва розглядає процес перемовин як «інструмент» для стримування ескалації війни у невигідному для себе напрямку. Усі зусилля влади РФ спрямовані на те, щоб її війська могли продовжувати бойові дії з більш вигідної позиції на полі бою.

Нагадає, речник Кремля Дмитро Пєсков зухвало заявив, що «повністю» цілей так званої «сво» — тобто війни — «поки що не досягнуто». Саме тому, каже він, так зване «сво» — тобто війна — «триває». З його слів, головна «ціль» війни - «безпека людей на Донбасі».

Водночас аналітики ISW у попередньому звіті акцентували на тому, що п’ятий рік війни в Україні почався не за планом Кремля. Зокрема, події на полі бою спростовують твердження російської влади, що нібито перемога окупаційного війська неминуча, а ситуація для України може лише погіршуватися.