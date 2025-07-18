Кремль має три сценарії взаємодії з Трампом: експерт сказав, чому Росію не лякають погрози США

Кремль не лякають погрози Трампа, адже він має кілька планів у відповідь на будь-який сценарій / © ТСН.ua

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Довгий час президент США Дональд Трамп прихильно відгукувався про Володимира Путіна, проте останнім часом його риторика змінилася, і він висловлює розчарування діями Кремля. Як це вплине на російсько-американські відносини та війну в Україні, проаналізував відомий дослідник російської зовнішньої політики Олександр Габуєв в інтерв’ю німецькому виданню SPIEGEL.

Габуєв, який очолює Центр Карнегі «Росія-Євразія» в Берліні та досліджує вплив війни в Україні, зазначає, що зміна риторики Трампа пов’язана з його накопиченим розчаруванням. Трамп був готовий визнати окуповані Росією території та навіть розглянути питання Криму, але для Путіна головним є повне припинення військової та розвідувальної співпраці Заходу з Україною. Це зробить Україну беззахисною перед новими вторгненнями, на що Трамп не погодився. Експерт пояснив, що Трамп не розуміє імперських мотивів Путіна і сприймає його відмову від «щедрих умов» як зухвалість.

Три стратегії Кремля щодо Трампа

Олександр Габуєв підкреслює, що в Кремлі не мають ілюзій щодо непередбачуваності Трампа, тому там розробили три основні плани щодо взаємодії з ним:

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План А: Це ідеальний сценарій для Путіна. Трамп погоджується на його умови та нав’язує їх Україні та Європі.

План Б: Трамп не приймає вимоги Путіна, але максимально зменшує участь США у війні. Це теж вигідно Кремлю, оскільки основний тягар війни лягає на Україну та європейців.

План С: Росія готова і до такого розвитку подій — США повертаються до політики, аналогічної тій, що була за адміністрації Джо Байдена.

Наразі, за словами Габуєва, ситуація перебуває між планами Б і С. Представники російського МЗС, Міноборони та силовиків вважають, що їхня обережна позиція щодо Трампа виправдалася, оскільки вони завжди закликали до тверезої оцінки його нестійкості. Вони переконані, що Трамп не зможе протистояти «могутній військовій промисловості та глобальним елітам», які, на їхню думку, зацікавлені у війні проти Росії.

Кремль також не лякають погрози Трампа щодо можливих мит для Росії та її торгових партнерів, оскільки їхній обсяг експорту до США невеликий, а товари є незамінними. Крім того, Росія сумнівається у здатності США реалізувати повні мита для своїх партнерів, враховуючи обсяги російської нафти на світовому ринку. Путін поки не бачить економічних причин, які б переконали його, що ціна війни занадто висока.

Хоча Путіну поставили ультиматум до початку вересня для укладення мирної угоди, Габуєв вважає, що ці «50 днів» не є остаточними, адже Трамп часто змінює думку. Зусилля європейських лідерів, таких як Марк Рютте, Олександр Стубб та Кір Стармер, а також німецького канцлера Фрідріха Мерца, сприяють зближенню з Трампом. Путін не досяг своєї мети — вивести Трампа з коаліції підтримки України, але, перш за все, через розчарування Трампа нездатністю чи небажанням Путіна швидко завершити війну.

Нагадаємо, «мистецтво лестощів» стало ключовим інструментом у дипломатії з Дональдом Трампом, що змінює його ставлення до НАТО та України. Особливого успіху у цьому досягли генсек НАТО та президент України.

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