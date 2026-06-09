Кремль може атакувати нові країни і вже знайшов «винних»: в ISW розкрили підступ Москви

Кремль. / © Associated Press

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Сили НАТО 8 червня вперше збили безпілотник над Латвією. Сталося це після того, як системи радіоелектронної боротьби Росії перенаправили його до повітряного простору цієї країни Балтії. РФ робить це умисно.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, Латвійські Національні збройні сили повідомили, що винищувачі військово-повітряних сил Франції, що брали участь у місії Північноатлантичного альянсу з патрулювання повітряного простору Балтії, збили «іноземний безпілотник», ймовірно, український. Дрон увійшов до повітряного простору країни через російські глушіння радіоелектронної боротьби. Цей випадок став першим, коли НАТО збило БпЛА у повітряному просторі Латвії.

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Окрім того, російські РЕБ раніше спричинили увіхід українського безпілотного надводного апарату до територіальних вод Румунії 5 червня. Чиновники країни-агресорки використали цей інцидент для поширення неправдивих наративів Москви, які стверджують, що нібито саме Україна є агресором у війні, розпочатій Росією. Кремль таким чином намагається відвернути провину від себе.

«Кремль, ймовірно, продовжуватиме використовувати такі інциденти поблизу або навіть у межах кордонів НАТО, щоб зняти з Росії провину за будь-які випадкові удари російських безпілотників або за атаку під чужим прапором проти Румунії чи країн Балтії в майбутньому», — наголошують аналітики ISW.

Нагадаємо, дрон РФ прорвався до повітряного простору НАТО. Винищувачі місії з патрулювання повітряного простору успішно збили його. До слова, безпілотник також перетнув кордон у напрямку населених пунктів Михайлівка–Лопатна.

Зауважимо, 5 червня у румунському порту Констанца самопідірвався морський дрон. Минулося без жертв. Дрон здетонував поблизу штаб-квартири Румунського агентства з порятунку людського життя на морі. Президент Нікушор Дан заявив, що відповідальність за подібні інциденти лежить на Росії.

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