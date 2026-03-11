Кремль може втрутитися у вибори в Угорщині: що відомо про план підтримки Орбана — FT

Віктор Орбан і Володимир Путін / © Associated Press

Російська влада могла розпочати кампанію дезінформації для підтримки прем’єра Угорщини Віктора Орбана перед виборами.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.

За даними видання, адміністрація президента РФ Володимира Путіна схвалила план медіаконсалтингової компанії «Соціальний дизайн», яка пов’язана з Кремлем і перебуває під західними санкціями.

Кампанія передбачає поширення у соціальних мережах повідомлень, створених у Росії, які мають підтримати партію Орбана «Фідес». Контент нібито поширюватимуть впливові угорські блогери та громадські діячі.

Головна мета — представити Орбана як сильного лідера, здатного захистити суверенітет Угорщини.

Його головного опонента, лідера партії «Тиса» Петера Мадяра, у кампанії планують зобразити як «маріонетку Брюсселя без міжнародної підтримки».

Російські агенти у Будапешті

За даними незалежного угорського видання VSquare, до російського посольства в Будапешті нібито направили трьох офіцерів ГРУ.

Петер Мадяр закликав владу Угорщини вислати їх із країни.

«Росіяни, йдіть додому», — заявив він, повторивши гасло антикомуністичного повстання 1956 року.

Джерела FT стверджують, що російські агенти можуть працювати під керівництвом Сергія Кирієнка, впливового заступника глави адміністрації Путіна, який раніше керував подібними інформаційними операціями в інших країнах.

Антиукраїнська риторика у кампанії

Кампанія передбачає інформаційні атаки на опозицію, а також активне поширення антиукраїнських наративів.

Останніми днями в угорських соцмережах різко зросла кількість публікацій із критикою України.

Зокрема, після затримання в Угорщині українців, які перевозили готівку та золото, у мережі почали поширюватися фейкові зображення і неправдиві повідомлення, що активно розганяли провладні медіа

Москва заперечує втручання

Посол Росії в Угорщині Євгеній Станіславов заперечив будь-яку участь Москви у виборчій кампанії.

За його словами, Росія лише зацікавлена у «нормальних двосторонніх відносинах і взаємовигідній співпраці».

Речник Кремля Дмитро Пєсков також назвав інформацію про втручання «фейком».

Угорський уряд своєю чергою заявив, що звинувачення — це «вигадка лівих сил».

Зеленський про передвиборчу кампанію Орбана

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що угорський прем’єр будує свою передвиборчу кампанію на критиці України.

«Він вирішив будувати свою виборчу кампанію на ненависті до України, українців, до мене особисто, до ЄС», — сказав Зеленський.

Водночас глава держави підкреслив, що угорський народ значно ширший і складніший, ніж позиція одного політика.

Угорщина блокує рішення ЄС щодо України

Останнім часом Будапешт дедалі частіше виступає проти рішень Європейського Союзу щодо підтримки України.

Парламент Угорщини ухвалив резолюцію, яка закликає зупинити фінансову та військову підтримку Києва та виступає проти вступу України до ЄС. У документі зазначається, що членство України нібито може втягнути Євросоюз у війну.

«Вжити всіх необхідних заходів, щоб запобігти продовженню політики Європейського Союзу щодо подальшої підтримки війни в Україні. Не допустити виведення до України коштів Угорщини та угорського народу, а також коштів ЄС, які юридично належать Угорщині та угорському народу», — зазначається у документі.

Також раніше повідомлялось, що Уряд Росії розглядає законопроєкт, який надасть президенту РФ повноваження проводити екстериторіальні військові операції для захисту громадян Росії за кордоном.