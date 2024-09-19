Кремль може вийти на готовність для удару по країнах Балтії: експерт назвав терміни

Агресорка Росія може вийти на готовність для удару по країнах Балтії вже до 2030 року. Москва повноцінно перебудовує економіку під війну.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Атака на країни Балтії можлива за нинішньої ситуації і зростання співпраці Російської Федерації з Китаєм, Іраном та північною Кореєю.

"Санкції, а також великі втрати і відсутність великої допомоги автократій, які досі намагаються не потрапити під економічний "каток" Заходу, а також вирішують питання на Близькому Сході та інших регіонах Глобального Півдня, гальмують російські плани. Але не скасовують можливості РФ проводити проксі операції з "біженцями і зальотами дронів" проти країна НАТО", - повідомив експерт.

Як повідомлялося, новий комісар ЄС з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив, що Європа має бути готова до війни з РФ за кілька років. Саме тому Європейський Союз має швидко посилити свою оборону.

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