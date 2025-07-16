Деніел Мартіндейл / © cbsnews.com

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Громадянин США Деніел Мартіндейл, який протягом двох років шпигував на користь Росії, повідомляючи про розташування підрозділів української армії та «іншу важливу інформацію», отримав російський паспорт.

Про це повідомляє CBS News.

За даними джерела, восени 2024 року Мартіндейла «евакуювали» із зони бойових дій, після чого він подав заяву на російське громадянство.

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Сам Мартіндейл розповідав проросійським блогерам, що прибув до України незадовго до початку повномасштабного вторгнення РФ, маючи намір дістатися Донецька. За його словами, він нібито самостійно зв’язався з російськими спецслужбами, які наказали йому вирушити до Вугледара й чекати на прибуття російських військ. Мартіндейл стверджував, що залишався в місті, видаючи себе за місіонера, до осені 2024 року, коли російські війська захопили населений пункт після тривалих боїв.

Українські журналісти виявили докази, що вказують на можливу вербування Мартіндейла російськими спецслужбами ще у 2016-2019 роках, під час його навчання в університеті. У 2019 році його депортували з Росії за порушення трудового законодавства.

Нагадаємо, громадянин США, таємно вивезений зі сходу України російськими спецпризначенцями після того, як він допомагав Кремлю атакувати українських солдатів, заявив у суботу у Москві, що попросив надати йому російське громадянство.

Він заявив, що його ніхто не змушував допомагати росіянам і що хоче отримати російське громадянство. Мартіндейл також заявив, що вірить у перемогу Росії над Україною.

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