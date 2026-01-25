ТСН у соціальних мережах

Політика
712
1 хв

Кремль налаштовує Європу проти Зеленського: що вигадали цього разу

На критичний виступ українського лідера на форумі в Давосі раптом звернув увагу прессекретар російського президента Дмитро Пєсков.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Президент Зеленський у Давосі

Президент Зеленський у Давосі / © Associated Press

У Кремлі намагаються налаштувати Європу проти президента України Володимира Зеленського, згадавши його критичний виступ на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

На недавню заяву українського лідера раптом звернув увагу прессекретар російського президента Дмитро Пєсков у коментарі пропагандисту Павлу Зарубіну.

Речник господаря Кремля звинуватив «київський режим» у тому, що він «готовий кусати руку того, хто годує і дає».

У тому, що ця риторика владної верхівки держави-агресорки невипадкова, переконує опублікований напередодні пост на платформі Х головного рупора Кремля в соцмережах, заступника голови Радбезу РФ та експрезидента Росії Дмитра Медведєва.

У притаманній йому вульгарній формі вірний поплічник Путіна заявив, що раніше європейцям «плювали в обличчя їхні американські господарі», а тепер на форумі в Давосі це начебто зробив український президент.

Нагадаємо, на Всесвітньому економічному форумі в Давосі президент Зеленський розкритикував Європу за те, що вона неналежно дбає про власну оборону, зокрема за відправлення усього лише 30–40 військових до Гренландії.

Також він виступив з пропозицією створити Об’єднані збройні сили Європи, які могли б ефективно захищати континент від зовнішньої агресії.

