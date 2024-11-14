Кремль намагається диктувати умови майбутніх переговорів і хоче повної капітуляції України - ISW

У Москві вже заявили, що не підуть на заморозку війни на нинішній лінії фронту.

У Кремлі все ще налаштовані домогтися повної капітуляції від України і не погоджуються йти на будь-які поступки.

Про це йдеться у звіті Інституту вивченні війни (ISW).

Аналітики пишуть, що Кремль намагається диктувати умови будь-яких потенційних "мирних" переговорів з Україною напередодні інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа.

"Спосіб, у який Кремль намагається встановити свої умови для переговорів, переконливо свідчить про те, що цілі Росії залишаються незмінними і все ще зводяться до повної капітуляції України. Кремль, схоже, не бажає йти на більші поступки новій адміністрації Трампа, ніж це було у випадку з чинною адміністрацією", - йдеться у повідомленні.

Крім того, експерти нагадали, що голова МЗС РФ вже заявив, що Москва не погодиться на заморозку війни на нинішній лінії фронту.

"Це ще раз свідчить про те, що Росія не зацікавлена в пом'якшенні свого підходу або вимог на переговорах і зберігає свою мету – повну капітуляцію України, яку президент Росії Володимир Путін чітко окреслив у червні 2024 року", - вважають експерти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у майбутніх мирних переговорах з Росією пріоритетом для Києва стало отримання гарантій безпеки від подальшої агресії, а не кінцева лінія припинення вогню.

Крім того, ми раніше інформували, що у Польщі пояснили, що потрібно зробити перед початком переговорів про припинення війни.

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