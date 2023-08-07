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Кремль намагається розсварити Київ і Варшаву фейковими цитатами

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Кремль намагається розсварити Київ і Варшаву фейковими цитатами

Президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда.

Росіяни вигадали чергову брехню, щоб посварити Київ та Варшаву.

На пропагандистських ресурсах Росії великий розголос отримала нібито "антипольська заява" радника Офісу президента Михайла Подоляка, яку інтерпретували так: "Україна "близько дружитиме" з Польщею лише до закінчення СВО". 

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.  

Там наголосили, що це навіть не вирвана з контексту фраза, а цілком вигадана цитата. Оскільки інтерв’ю він давав російською. Цитата Подоляка мовою оригіналу звучала так:

"Не вижу никакой проблемы в нынешней дискуссии между Польшей и Украиной, и уж точно эта дискуссия не приведёт к каким-то надрывам, разрывам или чему-то подобному. Мы максимально близкие партнёры, у нас максимально близкий друг на сегодня – это Польша. И, в принципе, так будет до конца войны. После ее окончания – конечно, у нас будут конкурентные отношения, конечно, мы будем конкурировать за те или иные рынки – потребительские, и так далее", - сказав у інтерв’ю Подоляк.

У Центрі стратегічних комунікацій зазначили, що Кремль та його пропагандисти намагаються розсварити Київ і Варшаву фейковими цитатами. 

"Справжніх аргументів, як і справжніх друзів, на відміну від України, Росія давно вже не має", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, посла Польщі в Україні Бартоша Ціхоцького викликали до МЗС у Києві через висловлювання керівника офісу з питань міжнародної підтримки в адміністрації Анджея Дуди Марчина Пшидача щодо "невдячності України за допомогу Польщі".

Після цього на дипломатичний скандал відреагував президент Зеленський. Він заявив, що політика подекуди намагається бути вище єдності народів у їх прагненні відстояти свою свободу.

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Дата публікації
Перегляди
568
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