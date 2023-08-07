Кремль намагається розсварити Київ і Варшаву фейковими цитатами

На пропагандистських ресурсах Росії великий розголос отримала нібито "антипольська заява" радника Офісу президента Михайла Подоляка, яку інтерпретували так: "Україна "близько дружитиме" з Польщею лише до закінчення СВО".

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Там наголосили, що це навіть не вирвана з контексту фраза, а цілком вигадана цитата. Оскільки інтерв’ю він давав російською. Цитата Подоляка мовою оригіналу звучала так:

"Не вижу никакой проблемы в нынешней дискуссии между Польшей и Украиной, и уж точно эта дискуссия не приведёт к каким-то надрывам, разрывам или чему-то подобному. Мы максимально близкие партнёры, у нас максимально близкий друг на сегодня – это Польша. И, в принципе, так будет до конца войны. После ее окончания – конечно, у нас будут конкурентные отношения, конечно, мы будем конкурировать за те или иные рынки – потребительские, и так далее", - сказав у інтерв’ю Подоляк.

У Центрі стратегічних комунікацій зазначили, що Кремль та його пропагандисти намагаються розсварити Київ і Варшаву фейковими цитатами.

"Справжніх аргументів, як і справжніх друзів, на відміну від України, Росія давно вже не має", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, посла Польщі в Україні Бартоша Ціхоцького викликали до МЗС у Києві через висловлювання керівника офісу з питань міжнародної підтримки в адміністрації Анджея Дуди Марчина Пшидача щодо "невдячності України за допомогу Польщі".

Після цього на дипломатичний скандал відреагував президент Зеленський. Він заявив, що політика подекуди намагається бути вище єдності народів у їх прагненні відстояти свою свободу.

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