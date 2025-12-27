- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 75
- Час на прочитання
- 2 хв
Кремль намагався відтягнути свою відповідь на мирний план до 2026 року, але не вийшло — ЗМІ
Росія затягує реакцію на україно-американські пропозиції щодо рамкової мирної угоди, водночас імітуючи зацікавленість у переговорах, аби уникнути тиску з боку США.
Від Росії надходили сигнали про те, що відповідь на ідеї, закладені в україно-американському проєкті рамкової мирної угоди, Москва надасть уже після Нового року.
Про це РБК-Україна повідомило джерело, наближене до переговорних процесів.
За словами співрозмовника, активна дипломатична робота України змушує російську сторону вже зараз транслювати через медіа певні меседжі. Зокрема, йдеться про заяви щодо нібито «готовності до припинення вогню» задля проведення в Україні референдуму.
Як зазначив співрозмовник видання, подібні сигнали не свідчать про реальну зміну позиції Кремля. Росія намагається створити ілюзію зацікавленості в мирному процесі, перш за все для того, щоб уникнути звинувачень з боку США у зриві переговорів. Водночас країна-агресор, за оцінкою джерела, не має наміру припиняти війну й розраховує на її подальше затягування.
«Ми не хочемо дати росіянам можливість затягувати процес. Вони зацікавлені й надалі тягнути війну та продовжувати обстріли України. Ми ж у цьому не зацікавлені, тому буквально щодня працюємо з командою Трампа. Багато речей уже готові, щодо окремих питань ще мають говорити президенти», — пояснив співрозмовник.
За його словами, Україна навмисно активізує дипломатичні зусилля, щоб позбавити Москву політичного простору для маніпуляцій і затягування переговорного процесу.
Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський заявив, що питання виборів активізували США, а долю стратегічних питань має вирішувати народ, зазначив Володимир Зеленський.
Ми раніше інформували, що Зеленський розкрив деталі чорновика (драфту) таємного мирного плану з 20 пунктів, що мають змінити хід історії для України.