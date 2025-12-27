Кремль намагається тягнути час / © pixabay.com

Реклама

Від Росії надходили сигнали про те, що відповідь на ідеї, закладені в україно-американському проєкті рамкової мирної угоди, Москва надасть уже після Нового року.

Про це РБК-Україна повідомило джерело, наближене до переговорних процесів.

За словами співрозмовника, активна дипломатична робота України змушує російську сторону вже зараз транслювати через медіа певні меседжі. Зокрема, йдеться про заяви щодо нібито «готовності до припинення вогню» задля проведення в Україні референдуму.

Реклама

Як зазначив співрозмовник видання, подібні сигнали не свідчать про реальну зміну позиції Кремля. Росія намагається створити ілюзію зацікавленості в мирному процесі, перш за все для того, щоб уникнути звинувачень з боку США у зриві переговорів. Водночас країна-агресор, за оцінкою джерела, не має наміру припиняти війну й розраховує на її подальше затягування.

«Ми не хочемо дати росіянам можливість затягувати процес. Вони зацікавлені й надалі тягнути війну та продовжувати обстріли України. Ми ж у цьому не зацікавлені, тому буквально щодня працюємо з командою Трампа. Багато речей уже готові, щодо окремих питань ще мають говорити президенти», — пояснив співрозмовник.

За його словами, Україна навмисно активізує дипломатичні зусилля, щоб позбавити Москву політичного простору для маніпуляцій і затягування переговорного процесу.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський заявив, що питання виборів активізували США, а долю стратегічних питань має вирішувати народ, зазначив Володимир Зеленський.

Реклама

Ми раніше інформували, що Зеленський розкрив деталі чорновика (драфту) таємного мирного плану з 20 пунктів, що мають змінити хід історії для України.