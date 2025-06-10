Кремль натякає на готовність до переговорів зі США в обмін на поступки щодо України – ISW

Володимир Путін. / © Associated Press

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Москва демонструє зацікавленість у відновленні переговорів зі Сполученими Штатами щодо контролю над озброєннями, проте натякає, що їхнє проведення можливе лише за умови поступок з боку Вашингтона у питанні війни в Україні.

Про це розповідає Інститут вивчення війни (ISW).

Речник Кремля Дмитро Пєсков 9 червня заявив, що Росія зберігає “свободу дій” у питанні розгортання ракет середньої та меншої дальності, які були заборонені Договором про РСМД до його розриву. Аналогічну позицію раніше озвучив заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков, заявивши, що односторонній мораторій Росії на розгортання таких ракет добігає “логічного завершення”.

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Рябков також заявив, що США мають “поважати фундаментальні інтереси” Росії, якщо хочуть відновлення діалогу. На його думку, дії Вашингтона щодо України можуть продемонструвати “серйозність намірів” покращити відносини з Москвою.

Міністр закордонних справ Сергій Лавров своєю чергою додав, що Росія готова до перемовин про стратегічну стабільність — але виключно “на рівноправній основі”.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що Кремль продовжує використовувати будь-які інструменти — від економічного тиску до міжнародних перемовин — щоб добитися від США поступок щодо війни в Україні. Використання теми контролю над озброєннями — останній прояв цієї тактики.

Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив про необхідність продовження мирних переговорів між Україною та Російською Федерацією.

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