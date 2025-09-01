Кремль натякнув, що зустріч Путіна із Зеленським поки під питанням

Юрій Ушаков / © Associated Press

Реклама

Конкретних пропозицій щодо підвищення рівня російсько-українських переговорів наразі немає.

Про це повідомив помічник президента РФ Юрій Ушаков у коментарі журналістам.

За його словами, поки що немає жодних домовленостей між Володимиром Путіним і Дональдом Трампом щодо можливих зустрічей із президентом України Володимиром Зеленським.

Реклама

Раніше джерела в Офісі президента України повідомили, що зустріч українського президента Володимира Зеленського та "фюрера" РФ Володимира Путіна віч-на-віч неможлива, якщо США не посилять тиск на диктатора.

Нагадаємо, New York Times пише про те, що атакою на Київ 28 серпня Володимир Путін розбив вщент всі зусилля Дональда Трампа. Цей масований удар стався менш ніж за два тижні після зустрічі лідерів США і РФ на Алясці. Протягом цього часу Москва так і не пішла на жодні суттєві поступки щодо основних суперечливих питань між нею та Києвом.