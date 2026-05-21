Кремль націлився на великі міста: у РНБО зробили заяву про наступ Росії

Наступ Росії.

Російська Федерація не має достатньо сил для захоплення великих міст України — Сум чи Харкова.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

«Ворог може планувати захопити хоч всю Україну, але наша протидія ефективна, втрати росіян великі. Достатніх сил для захоплення обласних центрів по типу Сум чи Харкова у ворога немає», — наголосив він.

За словами Коваленка, російські загарбники намагаються посилювати тиск на фронті. Втім, протидія ЗСУ щодо збільшення втрат армії Росії «унеможливить всі негативні сценарії». Водночас плани росіян залишаються лише планами, бо реальність інша.

Загроза для Харкова та Сум

Речник 8-го корпусу ДШВ Вадим Карпʼяк заявив про те, що росіяни націлилися на два обласних центри - Суми і Харків. Зокрема, з його слів, окупанти намагаються просунутися якомога ближче до міста Суми.

Наступ Росії на Україну

Головком Олександр Сирський заявив, що загроза з Білорусі реальна. З його слів, дані розвідки свідчать про загрозу від Росії з боку Білорусі та «можливу операцію на півночі». Російський генштаб зараз активно прораховує та планує операції наступальних дій з півночі.

Військовий експерт Олександр Мусієнко вважає, що існує два можливі сценарії наступу Росії — з території Білорусі або Брянської області. Йдеться насамперед про загрозу для Чернігівського та Київського напрямків.

