Кремль навчає українських дітей в окупації управлінню безпілотними літальними апаратами

У тимчасово окупованій Донеччині росіяни організували конкурс “Повітряний патруль”, у якому змагалися школярі у вміннях управляти безпілотниками. У суперництві переміг десятилітній мешканець тимчасово загарбаної Макіївки.

Про це інформує Центр національного спротиву.

До слова “Повітряний патруль” – це проєкт кремлівського союзу бойових мистецтв та фінансується безпосередньо російським диктатором Володимиром Путіним. Він активно впроваджується у всі навчальні заклади не тільки на Донеччині, а по всіх тимчасово окупованих територіях України.

“Повітряний патруль” – це проєкт кремлівського союзу бойових мистецтв / Фото: sprotyv.mod.gov.ua

Кремль розглядає навчання українських дітей управлінню безпілотними літальними апаратами як одну з ключових навичок у підготовці до військової служби та участі в майбутньому у війні проти власної країни. Окупаційна влада активно залучає молодь, включаючи дітей, до своїх мілітарних структур і до роботи на об’єктах воєнно-промислового комплексу.

Використовуючи цивільних осіб, а особливо дітей, для військових цілей, Кремль вкотре демонструє зневажливе ставлення до міжнародних стандартів та прав людини.

Нагадаємо, росіяни окупували Дальнє на Донеччині. Динаміка боїв за село, на жаль, останніми днями була не на нашу користь.

Читайте також: