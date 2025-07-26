Кремль навмисно затягує переговори з Україною: в ISW назвали причини

Переговори у Стамбулі між Україною та РФ / © Associated Press

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Російське керівництво навмисно затягує проведення переговорів між президентом України Володимиром Зеленським та диктатором Путіним, намагаючись виграти час і посилити свої позиції на фронті.

Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті.

Аналітики зазначають, що Москва зволікає з організацією прямої зустрічі, попри заклики з боку Сполучених Штатів. В ISW нагадали, що 25 липня прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив про малоймовірність переговорів Зеленського і Путіна. За словами Пєскова, спершу необхідно досягти певних домовленостей «шляхом експертної роботи».

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Того ж дня колишній президент США Дональд Трамп висловив переконання, що така зустріч «відбудеться» і, за його словами, «мала відбутися ще три місяці тому».

Експерти Інституту наголошують, що Росія неодноразово уникала змістовних перемовин, відмовлялася від конкретних кроків для припинення війни та відкладала будь-які спроби домовленостей на рівні лідерів.

«Інститут вивчення війни й надалі оцінює, що Росія лише вдає зацікавленість у переговорах, щоб виграти час для просування на полі бою і домогтися поступок від України та Заходу — на відміну від України, яка продовжує демонструвати готовність до переговорів задля припинення війни», — йдеться у звіті.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що Україна та Росія «в загальних рисах згодні» щодо необхідності проведення зустрічі президента Володимира Зеленського з Володимиром Путіним.

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Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп заявив, що зустріч із лідерами України та Росії точно відбудеться.